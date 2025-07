Un estudi proposa tractar la diabetis amb un enfocament personalitzat al perfil clínic del pacient

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L'estudi 'Maneig de la diabetis segons el fenotip i l'etapa de la malaltia' proposa un enfocament personalitzat per al tractament de la diabetis, de manera que s'evitin els tractaments estàndards i s'adaptin les estratègies a les característiques del pacient, considerant-ne el perfil metabòlic i clínic.

"No totes les persones amb diabetis són iguals. Hi ha diferents formes de la malaltia, amb causes i manifestacions diferents. Un tractament efectiu ha de considerar, per exemple, el tipus específic de diabetis", ha detallat el cap de la Unitat d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital General de Segòvia, Fernando Gómez-Peralta, autor d'aquest treball.

Amb això, els especialistes haurien d'avaluar aspectes com ara la capacitat de producció d'insulina, el grau de resistència a aquesta hormona o factors genètics i ambientals, per establir el tractament més convenient per al pacient.

A més, l'estudi posa l'accent en el monitoratge continu de glucosa com una eina útil no només per al control de la diabetis tipus 1, sinó també per a pacients amb diabetis tipus 2 i en tractament amb insulina basal, una condició en què les persones necessiten insulina d'acció perllongada per mantenir estables els nivells de glucosa en sang.

Aquests resultats s'han presentat a la primera trobada internacional 'Diabetis StatClin Meeting (DISC): Biostatisticians, Engineers and Clinicians Together', organitzada per la Societat d'Endocrinologia, Diabetis i Nutrició de Castella i Lleó i l'Institut de Ciències de la Salut de Castella i Lleó, que ha reunit experts en bioestadística, enginyeria i pràctica clínica de centres de referència de tot el món per debatre sobre els darrers avenços en solucions digitals en la investigació i l'abordatge mèdic de la diabetis.