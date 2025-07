Experta destaca l'exercici com a principal tractament no farmacològic per a pacients reumàtics

La reumatòloga Raquel Almodóvar, de l'Hospital Universitari Fundació Alcorcón, ha destacat que l'exercici ha de ser el "principal" tractament no farmacològic per a persones amb malalties reumàtiques, ja que els seus efectes antiinflamatoris ajuden a millorar símptomes com la rigidesa, la inflamació o el dolor, comuns en aquestes patologies.

"A més de reduir el dolor i la fatiga, també contribueix a millorar la capacitat funcional, la flexibilitat, augmentant en definitiva la qualitat de vida d'aquestes persones", ha ressaltat Almodóvar en el marc del Dia Mundial de l'Activitat Física, que es commemora aquest diumenge.

Malgrat els seus beneficis, ha precisat que les estimacions suggereixen que només un 35% dels adults amb malalties reumàtiques, que a Espanya suposen més d'11 milions, aconsegueixen els mínims d'activitat física recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a més que només entre el 22% i el 50 % dels pacients continua practicant exercici sis mesos després que un especialista li ho hagi prescrit.

L'experta ha afegit que és important que l'activitat física s'adapti a l'estat de la malaltia, per al que ha de ser pautada i controlada per professionals, però també ha de guiar-se pels gustos i capacitats del pacient perquè això contribuirà al fet que mantingui l'hàbit.

De la mateixa manera, Almodóvar ha recordat que l'exercici físic regular té un impacte positiu en tota la població i ajuda a prevenir algunes malalties reumàtiques, com l'osteoporosi. Així, ha recomanat a les persones amb bona forma física realitzar exercicis aeròbics d'alt impacte, com córrer o qualsevol esport que impliqui saltar, així com exercicis d'enfortiment d'alta intensitat per a la columna dorsal i lumbar, malucs i nines, que són les zones amb més risc de fractura per osteoporosi.

"Aquest tipus d'exercicis ja comencen a tenir efecte preventiu si es realitzen durant la infància i l'adolescència", ha asseverat.