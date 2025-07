Programa de beques Pfizer per impulsar projectes sobre el càncer de mama metastàtic

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Pfizer ha llançat una nova edició del seu programa de beques educacionals independents per reconèixer i impulsar aquells projectes que cerquin augmentar el coneixement dels professionals sanitaris en l'abordatge integral del càncer de mama metastàtic.

Segons ha explicat la companyia en un comunicat, la iniciativa compta amb una inversió de 75.000 euros i dotarà fins a 20.000 euros cadascun dels projectes guanyadors, que tindran com a finalitat identificar i abordar les necessitats educatives, barreres i bretxes a què s'enfronten les pacients.

En aquest sentit, els projectes que vulguin optar a la beca han de consistir en programes educatius que pretenguin augmentar la comprensió de les interaccions farmacològiques a l'elecció dels tractaments; programes educatius, eines o recursos que ajudin a identificar les necessitats individuals de les pacients, així com els diferents perfils; o programes d'avaluació de les necessitats de les pacients per abordar desafiaments encara no resolts més enllà del tractament farmacològic.

Sobre els formats que poden tenir aquestes iniciatives, poden ser des de sessions educatives a pacients, recursos 'online' com 'newsletters', cursos i 'webinars', eines descarregables per a pacients o guies de pràctica clínica, així com continguts per a xarxes socials, vídeos, 'podcast', infografies o animacions.

A aquesta convocatòria es poden presentar institucions sanitàries, associacions de professionals, societats mèdiques o associacions de pacients que treballin en aquesta patologia. Totes les propostes s'hauran de començar a desenvolupar a partir del mes d'octubre del 2025, amb un màxim de 18 mesos de durada.

"Les beques que llancem aquest any adquireixen una rellevància especial, ja que reforcen el nostre compromís amb la formació dels professionals sanitaris en àrees que van més enllà del tractament farmacològic. Això es tradueix en una millora en l'educació dels pacients, cosa que permet convertir-se en actors actius en el seu propi tractament", ha assenyalat el director mèdic de Pfizer Espanya.

Els candidats interessats tenen fins al 14 de maig per presentar les seves propostes a 'www.cybergrants.com'. Un cop tancat el termini de presentació, es durà a terme l'avaluació dels projectes i es notificarà el 10 de juny la selecció dels becats.