La mielina cerebral disminueix en córrer una marató però es regenera en dos mesos

Els corredors de maratons experimenten una disminució de la quantitat de mielina, una substància que envolta les neurones, en unes certes regions del cervell després d'una competició, però aquesta torna al seu estat original dos mesos després, segons revela un estudi en el qual ha participat el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER).

L'exercici de llarga durada obliga el cos humà a recórrer a les seves reserves energètiques. En el cas dels corredors de marató, la seva font d'energia es basa primer en els hidrats de carboni, com el glucogen, però quan aquest s'esgota recorren als lípids, dels quals es compon principalment la mielina. Estudis anteriors en rosegadors suggereixen que aquests lípids poden actuar com a reserva energètica en condicions metabòliques extremes, alguna cosa que confirma aquest treball en humans.

La recent recerca, liderada per l'investigador del CIBER en malalties neurodegeneratives (CIBERNED) Carlos Matute i els resultats de les quals ha publicat 'Nature Metabolism', va emprar la ressonància magnètica per a prendre imatges del cervell de vuit corredors homes i dues dones abans i 48 hores després d'una marató.

A mode de seguiment, també van prendre imatges dels cervells de dos dels corredors dues setmanes després i dels de sis corredors dos mesos després.

En mesurar la quantitat de mielina, els autors van descobrir una reducció constant del contingut d'aquesta substància en 12 zones de matèria blanca del cervell. Aquestes zones estan relacionades amb la coordinació motora i la integració sensorial i emocional. Al cap de dues setmanes, les concentracions de mielina havien augmentat substancialment, i s'havien recuperat totalment dos mesos després de la carrera.

Així, el treball revela que la major part de la mielina del cervell no es veu afectada, però els investigadors han precisat que es necessita més recerca, amb més participants, per a avaluar si hi ha algun impacte sobre les funcions neurofisiològiques i cognitives associades a les 12 regions en les quals sí que disminueix la quantitat de mielina.

A més, han afegit que és necessari continuar investigant per a establir com es relacionen formes més extremes d'exercici amb la quantitat de mielina en el cervell.