L'exercici físic adaptat impacta positivament en els pacients hematològics

La Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH) destaca la importància de l'exercici per als pacients amb malalties com càncers de sang, trombosi o anèmies, en què l'activitat física adaptada, supervisada i segura té un impacte "positiu" al benestar general. Aquest tipus d'activitats poden reduir la fatiga associada tant a la malaltia com al seu tractament, així com millorar la capacitat cardiorespiratòria, afavorir la recuperació funcional, disminuir els efectes secundaris de la teràpia i reforçar la percepció global de la salut del pacient.

És per això que la SEHH ha constituït la comissió de treball Activitat Física i Malalties de la Sang, l'objectiu de la qual és realitzar una anàlisi "exhaustiva" del nivell d'implantació dels programes d'exercici físic als serveis d'Hematologia dels hospitals espanyols. En base als resultats, l'organització impulsarà línies estratègiques com el disseny de recomanacions específiques, el desenvolupament de projectes formatius per a professionals i pacients i la convocatòria d'ajuts a la investigació centrats en l'impacte de l'exercici a les diferents malalties hematològiques.

Una d'aquestes iniciatives és el programa enforMMA, que ja es troba en marxa i que, amb el suport d'un grup multidisciplinari, es promou la pràctica d'exercici físic segur i adaptat a les necessitats dels pacients amb mieloma múltiple, buscant reduir la fatiga, millorar la condició física i la qualitat de vida, i augmentar l'adherència.

La SEHH també col·labora amb la iniciativa Dona, Esport i Càncer, que cerca visibilitzar el paper de l'exercici físic en la prevenció, el tractament i la recuperació de dones diagnosticades de càncer, incloent-hi aquelles que pateixen tumors hematològics; per això, l'associació ha signat un protocol amb el Consell Superior d'Esports espanyol que "reafirma" el seu compromís amb la promoció de l'activitat física com a recurs terapèutic complementari i segur per als pacients hematològics.