La lectura analògica és "millor" per al desenvolupament cognitiu que els dispositius electrònics

La pediatra de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap), la doctora Mapi Mallada, afirma que la lectura analògica és "millor" i té més beneficis per al desenvolupament cognitiu que la realitzada en dispositius electrònics, tot això en un context d'anàlisi de la comunitat educativa sobre l'ús d'aquests dispositius a les aules. "La lectura en paper millora la retenció i la comprensió de la informació, i els lectors recorden millor el que han llegit en un llibre físic, per la memòria visual", explica Mallada, també vicepresidenta de la societat federada a Aragó, amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil, que se celebra avui.

La doctora aconsella la lectura analògica en totes les fases educatives i amb independència de l'alfabetització digital, recalcant que la lectura en paper és "insubstituïble" i que no es pot substituir per tauletes, mòbils i fins i tot llibres electrònics, encara que el títol que es llegeixi sigui el mateix. "La tecnologia té lloc en la formació, però a l'edat adequada i en el temps d'exposició adequat", afegeix Mapi Mallada, que ha recordat que els nens menors de sis anys no haurien de tenir accés a les pantalles i que les classes de l'etapa infantil haurien de prescindir dels dispositius electrònics.

La pediatra recomana utilitzar aquests aparells a partir de primària i només "en continguts seleccionats i amb el temps adequat per a cada edat", subratllant que l'estímul lluminós de les pantalles és "més nociu" per als ulls que llegir en paper, que "no genera" fatiga ocular. "Els llibres electrònics per a nens solen acompanyats d'animació i de vegades fins i tot de so, cosa que els atrapa molt més l'atenció, però no la concentració, que es pot mantenir més temps a la lectura analògica", recalca.

Els llibres electrònics deixen d'estimular altres sentits

L'especialista explica que els llibres electrònics estimulen el sentit de la vista, però que deixa d'estimular altres sentits com el tacte, una cosa "molt important" als llibres infantils, a més de desaparèixer "la sensació de passar les fulles i el sentiment que anem arribant cap al final de la història". Tot i reconèixer les "característiques especials" del llibre electrònic, incideix que es tracta d'"una pantalla més", amb la corresponent capacitat de crear "més addicció digital" que s'acabi fent extensiva a la resta de pantalles.

La pediatra remarca que la lectura en paper no només és recomanable des del punt de vista acadèmic, sinó també per al desenvolupament integral de la infància, i per això aconsella començar la lectura fins i tot en etapes prèvies a l'escolar per estimular el desenvolupament cerebral i afectiu. En les etapes precoces de la vida, fins i tot quan es tracta de nadons, la lectura compartida també "afavoreix" l'aferrament amb els adults que llegeixen i "estimula" l'aprenentatge de vocabulari, cosa que els dóna "un gran avantatge" a l'escola davant d'aquells nens "que no llegeixen o als quals no se'ls ha llegit en etapes anteriors". "Amb els llibres els podem obrir el món a diferents cultures, experiències, situacions que habitualment no veiem perquè no les tenim al voltant. Llegint aprenen què és l'empatia i, fins i tot, a prendre decisions", conclou.