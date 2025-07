L'OMS alerta que la tuberculosis representa una "crisi urgent"

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La directora del Programa Global de Tuberculosi de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tereza Kasaeva, ha alertat que aquesta malaltia suposa una "crisi urgent" que encara es pot afrontar, i ha subratllat que el cost de la inacció "es mesura en vides". "La lluita contra la tuberculosi està en un punt d'inflexió perillós", ha recalcat Kasaeva, i ha recordat que les "retallades dràstiques i abruptes" en el finançament mundial de la Salut posen en risc els "avenços aconseguits", podent fins i tot ser revertits, segons ha manifestat en la 13 Jornada d'Actualització Sociosanitaria.

Kasaeva ha advertit que l'augment de les resistències farmacològiques i els conflictes estan "agreujant la situació dels més vulnerables", i és que els primers informes de l'OMS ja revelen pertorbacions en la resposta contra la tuberculosi a diversos països amb una alta incidència, i la regió d'Àfrica és la més afectada, seguida del sud-est asiàtic i el pacífic occidental. La responsable del programa mundial ha afirmat que fins a 27 països estan fent front a una crisi en la lluita contra la tuberculosi, experimentant en molts casos escassetat de recursos humans, que afecta l'atenció, els sistemes de dades i de vigilància epidemiològica, que estan "col·lapsant". Les autoritats d'aquestes regions també han notificat deficiències en l'adquisició de medicaments, cosa que posa en perill la continuïtat dels tractaments i els resultats en els pacients.

L'alta funcionària de l'OMS ha manifestat que la unió de la comunitat científica i la societat civil és "essencial" per revertir els principals factors que impulsen l'epidèmia de tuberculosi, entre els que a esmentat la pobresa, la desigualtat, la desnutrició, les comorbiditats, l'estigma i la discriminació. Alhora, ha reconegut que els propers anys en la lluita contra la tuberculosi "seran crucials", i ha demanat activar "diversos fronts" com l'acceleració mundial per transformar els compromisos assumits en accions; o l'augment i el manteniment de les inversions estratègiques per accelerar la resposta i fer avançar la investigació, un progrés que depèn d'un "sòlid compliment" guiat per un lideratge comunitari i reforçat per la col·laboració multisectorial.