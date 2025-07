Un estudi conclou que una dieta alta en greix augmenta el risc de metàstasis del càncer de mama

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un grup d'investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques d'Espanya (CNIO) ha descobert en models animals que una dieta rica en greixos activa mecanismes que faciliten la metàstasi al càncer de mama. Es tracta d'un estudi dirigit pel cap del Grup de Microambient i Metàstasi del CNIO, Héctor Peinado, realitzat en models animals de càncer de mama triple negatiu que desenvolupen metàstasi al pulmó i s'ha publicat avui a Nature Communications.

L'obesitat s'associa a un risc més gran de desenvolupar càncer de mama, i a més propensió que el càncer es dissemini a altres òrgans i faci metàstasi. Però les causes d'aquesta associació encara no s'entenen bé. Perquè el càncer es dissemini a altres òrgans cal que moltes cèl·lules tumorals surtin del tumor primari, viatgin pel torrent sanguini, nien i proliferin en un altre òrgan. podrà arrelar i desenvolupar metàstasi.

El grup del CNIO mostra en el nou treball que, en ratolins obesos per menjar molts greixos, es produeixen canvis que faciliten la creació del nínxol premetastàsic, en aquest cas als pulmons. En concret, augmenten l'activació plaquetària i la capacitat de coagulació de la sang; a més, s'activa la fibronectina, la proteïna que connecta les cél·lules del teixit pulmonar.

Una cuirassa de plaquetes

És un fet ja establert que l'obesitat fomenta la coagulació sanguínia, un procés que depèn de les cèl·lules de la sang anomenades plaquetes. En efecte, segons va observar la investigadora del CNIO i primera autora del treball Marta Hergueta, en els animals alimentats amb molts greixos les cèl·lules que es desprenen del tumor primari estan envoltades, durant el viatge per la sang, per més plaquetes que en els ratolins amb dieta normal.

Una hipòtesi és que les plaquetes podrien estar dificultant a les defenses de l'organisme la detecció de les cèl·lules de càncer: les plaquetes formarien "una cuirassa al voltant de les cèl·lules tumorals, evitant que el sistema immunitari les reconegui i elimini", explica Peinado.

A més d'influir en les plaquetes, el grup del CNIO va detectar que la dieta alta en greixos augmenta l'expressió de la proteïna fibronectina al teixit pulmonar on metastatitzen les cèl·lules tumorals. La fibronectina construeix el teixit que connecta les cèl·lules dels pulmons, amb la qual cosa facilita la creació del nínxol premetastàsic que acull la cèl·lula tumoral. També propicia que la cèl·lula tumoral interaccioni més eficientment amb les plaquetes. "Hem vist que la interacció de la cèl·lula tumoral tant amb l'endoteli del pulmó com amb la plaqueta està regulada per la fibronectina", ha indicat Peinado.

La conjunció de tots dos factors per la dieta greixosa -més activació de plaquetes i més expressió de fibronectina- eleva el nombre de possibles metàstasis i facilita la seva progressió. Tot i que la feina s'ha centrat en càncer de mama triple negatiu, Peinado considera que "aquest mecanisme podria ser extrapolat a altres tipus tumorals i altres òrgans".

Estudi en pacients

Per estudiar les implicacions d'aquests resultats per a pacients humanes va participar a l'estudi la Unitat de Recerca Clínica de Càncer de Mama del CNIO, dirigida per Miguel Ángel Quintela. Després d'analitzar mostres de sang de pacients de càncer de mama triple negatiu, obtingudes abans de la seva operació i després d'haver passat per quimioteràpia, no es va poder verificar que l'obesitat suposés un risc addicional per a la generació de metàstasi. Tot i això, sí que es va comprovar que les pacients que presentaven augmentada la coagulació de la sang -amb menor temps de protombina- tenien un major risc de recaiguda a cinc anys.

Aquestes troballes "podrien ajudar a identificar factors addicionals de risc en pacients de càncer de mama en tractament, contribuint a un millor maneig clínic de la malaltia", assenyala Peinado.

Reducció de la metàstasi en eliminar greix de la dieta

El treball, realitzat en col·laboració amb altres unitats del CNIO i altres centres d'Espanya i Canadà, ha explorat vies inicials d'aplicació clínica dels resultats. Una va ser modificar la dieta en els models animals. Quan van retirar l'alimentació alta en greixos i els ratolins van baixar de pes, el comportament de les plaquetes i la coagulació van tornar als nivells normals. Com a conseqüència, es van reduir les metàstasis.

"Crec que aquests resultats, units a estudis clínics d'altres grups, presenten un futur en què la intervenció dietètica o els canvis a la dieta, juntament amb el control de l'activitat plaquetària, poden augmentar l'eficiència de certs tractaments antitumorals. No constituiran un tractament en si mateixos, però sí que poden complementar-los", ha finalitzat Peinado.