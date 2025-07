Una diada atípica

Publicat per Jordi Salazar Creat: Actualitzat:

La celebració de Sant Jordi, una de les dates més esperades de la primavera, arriba aquest any carregada d’incògnites. La diada cau en ple període de vacances escolars de Setmana Santa, fet que podria alterar les dinàmiques habituals de la jornada.

Amb els centres educatius tancats fins al 5 de maig, molts residents aprofiten aquests dies per marxar fora del país, i això pot fer que l’afluència de gent als carrers es redueixi just en el moment clau. Això preocupa floristes i llibreters, que tot i tenir-ho tot a punt i mostrar-se, en general, optimistes, no poden evitar mostrar cert neguit respecte a com anirà tot. I és que Sant Jordi, tot i ser una festa molt arrelada al calendari cultural del país, no deixa de ser vulnerable al calendari i a la meteorologia.

Però no tothom marxa. Hi ha qui pensa aprofitar l’ocasió per viure el dia amb més calma i sense l’enrenou habitual. Clara Torres, veïna de Sant Julià de Lòria de 39 anys, explica que “aquest any marxem uns dies de vacances, però tornarem el Dilluns de Pasqua. Serà una bona ocasió per compartir Sant Jordi amb els nens aprofitant que no tenen classe. Els agrada triar llibres i portar la rosa a l’àvia”, explica.

Júlia Delgado, resident a la capital de 45 anys, es declara apassionada de la lectura, però sempre prefereix comprar els llibres amb antelació. “Per Sant Jordi hi ha molt bon ambient al carrer, però també massa aglomeracions. Si vull triar algun títol amb calma és millor fer un tomb per les llibreries un o dos dies abans”, comenta. Amb tot, creu que enguany la festa “serà segurament més tranquil·la”.

En tot cas, i com és habitual, s’han programat activitats arreu del país. A més de la instal·lació de parades a les places principals, també s’han programat tallers infantils, lectura de contes i presentacions i signatures de llibres.

Una de les grans novetats d’aquest any és el canvi d’ubicació de les parades a la capital, que no se situaran a l’emplaçament tradicional de la plaça del Poble per les obres que es duen a terme en aquest espai, sinó que es traslladaran a la Rotonda. “Aquest canvi és molt positiu perquè ens permetrà estar en un lloc molt més cèntric, més visible i més transitat. Esperem que aquesta estratègia funcioni i, sobretot, que no ens plogui”, comenta Pamela Méndez, propietària de Llibre Idees.

La llibretera ressalta que el sector està experimentant un important creixement des de fa uns anys, el que la fa ser optimista de cara a aquest Sant Jordi. “El llibre està vivint una època daurada des que va esclatar pandèmia. El 2020 hi va haver un boom important de vendes i molts joves van sumar-se amb força a l’hàbit de la lectura”, afirma. “La tendència es manté”, afegeix.

Pel que fa a les roses, els preparatius també estan en marxa. “Ja ens ha arribat una primera partida i el dia 22 en torna a arribar una altra”, explica Annabel Gonçalves, responsable de Flors Annabel. Com cada any, la gran estrella és la rosa vermella tradicional, que es combina amb espiga i un embolcall amb la bandera del país. “Tot i que també se’n troben d’altres colors, la vermella és la que més es ven, any rere any”, confirma la florista. També hi ha espai, però, per a alternatives més modernes, com les roses estabilitzades, que es poden conservar durant molt de temps gràcies a un tractament especial. “No s’assequen, es mantenen durant anys si es cuiden bé”, comenta Gonçalves.

Sobre la previsió de vendes, la comerciant reconeix que és tota una incògnita. “Els nens no van a l’escola i és molt possible que moltes famílies aprofitin per marxar. De tota manera, nosaltres ho tindrem tot a punt com cada any”.