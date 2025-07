Pausa primaveral

Publicat per Jordi Salazar Creat: Actualitzat:

S’acosten les vacances de Setmana Santa. Uns dies que, coincidint aquest any amb la recta final d’abril, ofereixen una pausa molt benvinguda en la rutina quotidiana i ja preparen el terreny de cara a l’estiu. Enguany, aprofitant també que el calendari escolar allarga les vacances fins al pont del Primer de maig, moltes famílies han aprofitat per planificar viatges fora dels dies amb més desplaçaments. El bon temps, més assegurat que en altres edicions, també ha jugat un paper clau a l’hora d’escollir destinacions més llunyanes o de platja.

Les agències de viatges ho han notat. “Són unes dates en què viatja força gent i aquest any, seguint la tendència del 2024, hi haurà força moviment”, assegura Maica Terrones, portaveu de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA). “Moltes persones que treballen durant la temporada d’hivern han acabat ja la feina i aprofiten per fer ara l’escapada. La meteorologia també hi ajuda i fa que hi hagi més demanda que altres anys”, afegeix.

En aquest context, les destinacions escollides reflecteixen una gran diversitat, i també una clara segmentació segons el perfil del viatger. Famílies, parelles i grups d’amics opten per propostes diferents, però totes amb un punt en comú: busca la manera de fer una merescuda pausa per desconnectar.

“Ja fa anys que teníem pendent fer una escapada llarga i aquest cop ha estat l’oportunitat ideal”, manifesta Pol Márquez, resident a Encamp de 41 anys, que visitarà Lanzarote amb la seva dona i els dos fills. “És un bon moment per fer platja, però sense la calor de l’estiu. A més, hem trobat bons preus”, ressalta.

La tendència cap a destinacions costaneres també es confirma des del sector: “Hi ha una clara tendència a escollir destinacions de platja, com ara les illes Canàries o el Carib”, indica Terrones.

Una altra opció que ha guanyat protagonisme aquest any és l’Europa central. Ciutats com Praga, Viena o Budapest concentren molts dels interessos dels viatgers que volen una escapada cultural. “Ens venia de gust fer una ruta per Europa amb tren i vam escollir aquestes tres ciutats per la seva proximitat entre si, història i encant”, explica Maria Vendrell, de 35 anys i resident a la Massana, que hi va amb dues amigues. “És un destí molt complet per fer en una setmana”, apunta.

Els viatges en família segueixen sent, però, una de les opcions més populars. Claudia Figueira, veïna d’Andorra la Vella de 39 anys, ho té clar: “Aquest any volem tornar a Eurodisney, que a les meves filles els encanta. També aprofitarem per passar uns dies a París”, agrega.

Les atípiques festes escolars han fet que les reserves s’hagin distribuït d’una altra manera. “Hi ha clients que agafen més pròpiament els dies de Setmana Santa i altres que marxen després de Dilluns de Pasqua. Com que són dates que ja no corresponen a plena temporada alta, els preus poden ser més atractius”, detalla la portaveu de l’AAVA. “Els desplaçaments es reparteixen entre les dues setmanes, i la durada mitjana de les vacances és de vuit dies.”

El cas de David Fiter, resident a la capital de 42 anys, n’és un bon exemple. “Sortim el dia 24 d’abril per fer un recorregut per la Toscana i tornem el 3 de maig. Així evitem aglomeracions, aprofitem tot el que ens ofereix la setmana extra i podem viatjar més relaxats”, explica.

Sigui quin sigui el destí que s’hagi escollit, prevalen les ganes de fer un parèntesi, aprofitar al màxim aquestes dates i agafar aire per encarar el tram final del curs abans de les vacances estivals.