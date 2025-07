Publicat per Jordi Salazar Creat: Actualitzat:

Els escape rooms s’han consolidat en els darrers anys com una alternativa d’oci amb personalitat pròpia. Hi ha propostes per a tots els gustos i edats, de manera que el perfil de jugador acostuma a ser molt heterogeni, i el més important: permeten que els participants se submergeixin en una experiència col·lectiva que els exigeix pensar, moure’s, comunicar-se i col·laborar estretament si volen completar la missió amb èxit.

“Et sents com dins d’una pel·lícula”, afirma Edgar Gómez, encampadà de 32 anys i apassionat d’aquest tipus de reptes. “Has de resoldre enigmes, interpretar pistes... no sempre és fàcil, per això és molt important que hi hagi bona entesa entre tots els jugadors”.

Jonathan González, expresident de l’Associació de Frikis d’Andorra i col·laborador habitual d’escape rooms, descriu aquesta activitat com una oportunitat de “viure en primera persona una història en què ets el protagonista”. Destaca que el gran atractiu és “sentir-te dins una trama que només es resoldrà si el grup treballa conjuntament i sap gestionar bé el temps i la tensió”.

Amb tot, els escape rooms també suposen un repte per als creadors. “Els responsables han de renovar constantment les propostes perquè un cop superat un joc ja no té sentit repetir-lo”, explica González, que subratlla que “això fa que el manteniment d’una oferta estable sigui complicat en un país petit com el nostre”. L’especialista agrega que, sobretot després de la pandèmia, el sector se n’ha ressentit força: “Abans hi havia cinc o sis escape rooms a Andorra i ara només en queden dos.”

Malgrat aquest context, han sorgit iniciatives que han sabut adaptar-se i fins i tot capgirar el format tradicional. Un exemple és Escape Andorra, un projecte que va néixer el 2020 de la mà d’Inka Bellés i Mar Gual, dues guies culturals i de muntanya que van voler traslladar l’experiència dels escape rooms a l’aire lliure, amb una forta base històrica i teatralització.

La primera aventura que van dissenyar, Sornàs 1930, se centrava en els paquetaires, figures clau en la història del contraban als Pirineus. Posteriorment, els comuns d’Ordino i la Massana els van encarregar dos jocs més, un sobre la indústria del ferro i un altre sobre la figura de Borís I. Amb el temps, també van començar a rebre peticions de grups més grans, i això les va portar a crear Entre Fronteres, ambientat en les xarxes d’evasió durant la Segona Guerra Mundial. “Es pot fer tant en interiors com en exteriors, i està pensat per a grups de fins a 50 persones”, diu Bellés. “El que més ens interessa és que la gent s’endugui un bocinet de la història d’Andorra. No es tracta només de resoldre enigmes, sinó també de connectar amb el passat del país”, remarca.

A més de tenir com a clients famílies i grups d’amics, Escape Andorra també treballa amb empreses. “Moltes organitzacions busquen activitats de team building que serveixin per reforçar vincles entre treballadors o per potenciar competències com la comunicació o la presa de decisions”. Per això, Bellés i Gual col·laboren amb Opció Recursos Humans, que realitza seguiments amb coachs després de cada activitat. “És una manera de veure com treballa el grup fora del context laboral.” Un vessant dels escape rooms que també cal tenir en compte.