Un permís més just

El permís per al pare és de 28 dies i per a la mare, de vint setmanes

Publicat per Jordi Solé Creat: Actualitzat:

Mare i pare podrien assolir la mateixa durada del permís de naixement si tira endavant la llei que l’iguali abans de finalitzar l’any, tal com va anunciar al gener el cap de Govern, Xavier Espot.

“Moltes dones no volen tenir fills perquè la criança cau sobre elles i cal que canviem això”, explica Mònica Codina, presidenta de l’Associació de Dones (ADA), que vol que el país faci un pas endavant en matèria d’igualtat. Per aquest motiu, el 2023 van lliurar als partits l’informe que havien elaborat del permís igualitari i intransferible. Codina comenta que el projecte de llei, i que es parli del tema, ve arran de la proposta de l’ADA, “que es van fer seva els partits, amb el nostre consentiment”.

Per la Lara, de 35 anys i nascuda a Andorra la Vella, és un pas important que aquesta llei tiri endavant perquè permetrà que els homes puguin ajudar les dones durant les primeres setmanes després del naixement. “Per exemple, mentre la mare doni el pit, el pare podrà netejar i fer la compra, o quan ella necessiti descansar, ell es podrà quedar amb el nen”, apunta, tot reivindicant un vincle familiar més sòlid.

L’ADA vol que homes i dones puguin gaudir d’un permís el cent per cent retribuït de vint setmanes de forma igualitària i intransferible. “Sense l’intransferible, que vol dir que l’home no pot traspassar a la dona els dies que tingui de permís, no servirà de res la llei, perquè si no encara es castigarà més la mare”, matisa la presidenta de l’associació.

“Estic a favor que sigui intransferible i cal que entri en vigor al més aviat possible”, explica en Daniel, que fa cinc anys que viu al Principat i té una filla de 14 mesos amb la Nadia, que opina el mateix en aquest sentit. La parella reclama més conciliació familiar. “Treballem els dos de nit i el permís només el vaig poder agafar jo”, apunta la Nadia, que va arribar a Andorra el 2008, tot comentant que va tenir la “sort” de poder-se agafar vuit mesos de baixa. “Si la meva parella hagués tingut el mateix temps de permís que jo hauria estat tot més fàcil”, remarca la mare.

Actualment, el permís de paternitat consta d’un període de 28 dies, en comparació amb les 20 setmanes de què disposa la dona, i el que proposa l’ADA és que “cada any el permís del pare augmenti quatre setmanes fins a igualar-se al de la mare”.

Si mirem els casos dels països veïns, trobem que el permís de paternitat retribuït a Espanya és de 16 setmanes, el mateix que la mare, mentre que a França el del pare és de 28 dies consecutius, i la mare té 16 setmanes per al primer i segon fill, i fins a 26 setmanes per al tercer. “La baixa hauria de ser igual que a Espanya”, reclama la Nadia, tot recordant que amigues seves que viuen allà “ho han tingut més fàcil a l’hora de cuidar els nens, tant pel tema econòmic com per la durada de les baixes”.

Una altra reclamació que fa la presidenta de l’associació de dones és en favor de les noves generacions. “Els joves d’avui dia volen que la criança dels infants sigui compartida”, diu Codina, defensant que les noves generacions podran revertir un dels grans problemes del país: la crisi demogràfica.

Andorra es troba entre els països amb la taxa de fecunditat més baixa del món, només 0,78 fills per dona, i no sembla que repunti a curt termini. Per aquest motiu, Codina creu que “l’aprovació de la llei serà un punt important que ajudarà a augmentar la natalitat”, i així ho confirmen la Nadia i en Daniel, que expliquen que “ara encara és massa d’hora, però no descartem tenir un altre fill si entra en vigor la llei”.

Més possibilitats per a la mare 1-Un estudi anglosaxó mostra que incentivar la distribució del permís paternal permet a les dones optar a llocs millor remunerats.

Els pares cuiden els infants 2-Els pares que agafen el permís de paternitat tenen més possibilitats de canviar bolquers o aixecar-se a la nit quan els nens ploren.

Menor absentisme 3-El permís igualitari ajuda en el benestar de les mares i aquest fet està relacionat amb una millor salut i un menor absentisme laboral.