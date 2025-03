Al volant: alcohol 0

Publicat per Jordi Solé Creat: Actualitzat:

Conduir sota els efectes de l’alcohol o de qualsevol altra substància que pugui alterar els sentits és perillós i pot comportar un greu risc de seguretat. Per aquest motiu, la policia sovint porta a terme dispositius i controls al llarg de la xarxa viària del Principat, amb l’objectiu d’evitar que els conductors agafin el cotxe després d’haver begut.

“L’alcohol afecta de manera diferent cada persona, per això penso que la policia hauria de dictaminar, a banda del resultat a l’etilòmetre, l’estat del conductor i la sanció corresponent”, al·lega en Joan, resident a Andorra la Vella des de fa 40 anys. El límit d’alcohol permès en sang en un conductor particular és de 0,57 grams per litre, i fins als 0,87 es penalitza l’individu infractor per la via administrativa. A partir d’aquesta taxa, la policia deté el conductor i el cas es trasllada a la Batllia. “Pot ser que una persona bevent poc no es trobi en condicions de conduir i un altre superant la taxa es trobi bé”, considera en Joan, tot apuntant que “la taxa mínima em sembla correcta, però la penal potser l’augmentaria a 1”.

Per la seva banda, la Maria Josepa, nascuda a Andorra la Vella fa 54 anys, considera que les taxes són molt elevades i que, “si fos per mi, la mínima seria 0,2 i la penal estaria als 0,5, igual que a Espanya”. En aquest sentit, val a dir que la taxa està fixada en el mateix llindar, l’única diferència és que a Andorra es mesura en grams per litre de sang, mentre que a Espanya es fa en mil·ligrams per litre d’aire expirat. L’andorrana també creu que “la gent es confia perquè sovint agafa el cotxe per a trajectes curts, però, tot i això, posa en perill la seva vida i la dels altres”.

Daniel Arauz, professor de l’autoescola Principal, explica que un dels principals problemes de conduir sota els efectes de l’alcohol és l’augment del temps de reacció, aquell que transcorre des que es veu el perill fins que es prem el pedal del fre. “L’alcohol fa que aquest temps sigui més gran. Una persona sense els efectes de la beguda tarda entre tres quarts de segon i un segon a frenar, mentre que un conductor sota els efectes de l’alcohol tarda més d’un segon”, apunta.

El docent remarca que “encara que es begui poquet, sempre influeix”, i deixa clar que “tot i que no tothom absorbeix l’alcohol de la mateixa manera, aquest sempre és dolent per a la conducció, ja que provoca que una persona se senti més eufòrica i condueixi amb més agressivitat”. Per intentar reduir l’alcohol en sang, existeixen falsos reclams com ara que dormir o fer exercici ajuden a baixar-lo, però la realitat és que el cos l’elimina per excreció i a través del metabolisme.

Entre el 2019 i el 2023, la policia va detenir més de 2.000 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues al Principat. Per fets com aquests, i amb la intenció que la xifra disminueixi, el ministeri de Salut engega diverses campanyes en períodes com Nadal, on el consum d’alcohol és superior a la resta del temps i està socialment acceptat. En les passades festes, el lema de l’acció era L’únic consum segur d’alcohol és zero i volia “incidir sobre els perills que comporta la ingesta d’alcohol, tant pel que fa a la conducció com en altres àmbits”. Durant aquesta campanya es van difondre diverses publicacions a través de les xarxes socials, tant de Govern com de la policia i Mobilitat.

L’alcohol pot ajudar a desinhibir-se i fins i tot ser associat a moments feliços, però és una substància que ens hem de prendre seriosament, perquè com diu una famosa campanya portuguesa: L’alcohol és més fort del que creus.

Falsa sensació de seguretat

1- El consum de begudes alcohòliques porta associat una motivació extra innecessària per a una conducció segura i tranquil·la.



Alteracions físiques

2- L’alcohol provoca deteriorament i alteracions en el temps de reacció al volant, així com disfuncions en la percepció i trastorns.



Dormir no és un remei segur

3- L’endemà d’haver begut els nivells d’alcohol en sang encara poden ser elevats, sobretot si es concentra el consum en poc temps.