Conduir a l'hivern

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Les condicions meteorològiques pròpies de l’hivern, com ara les baixes temperatures, la neu, el gel o el vent, posen a prova tant les capacitats dels vehicles com les habilitats dels conductors. Però, estem prou preparats per afrontar aquestes condicions? Una bona planificació, un cotxe en bon estat i una conducció adaptada a les circumstàncies poden marcar la diferència entre un viatge segur o un d’accidentat.

“Cal anar sempre amb molta cura durant aquesta època, però no sé si gaires conductors ho tenen en compte”, opina Mercè Jiménez, resident a Encamp de 43 anys. “No neva tant com abans i fa menys fred, i això fa que ens relaxem més”, agrega.

Per la seva banda, Albert Puig, de 38 anys i veí de la Massana, es declara molt conscienciat sobre aquesta qüestió. “Sempre que hi ha una nevada forta tenim col·lapses perquè molts conductors no porten equipaments i no saben col·locar les cadenes”, lamenta. En el seu cas, “si fa molt mal temps intento no tocar el cotxe per anar a la feina: o agafo el transport públic o teletreballo”.

“La seguretat al volant, especialment en aquesta època, comença per la prevenció”, afirma Daniel Arauz, responsable de l’Autoescola Principal. Les carreteres nevades o glaçades exigeixen precisió i calma. “El més important és que el vehicle tingui sempre motricitat. Per això, és recomanable utilitzar marxes llargues en pujada i marxes curtes en baixada, per evitar haver de tocar el fre”, remarca. Així mateix, també recorda l’obligatorietat de dur equipaments especials entre l’1 de novembre i el 15 de maig.

Aquestes mesures no són un luxe, sinó una necessitat. “Encara que ja no nevi tant com anys enrere, la neu segueix sent un perill, especialment per a aquells conductors que no hi estan acostumats. La manca de visibilitat i adherència són factors que obliguen a conduir amb molta precaució”, comenta Arauz. En tot cas, és cert que la meteorologia més suau dels darrers hiverns ha generat una falsa sensació de seguretat en molts usuaris. “Tot i que sembli que fa menys fred, una petita baixada de temperatures ja provoca que l’asfalt perdi adherència, i això és especialment perillós si no s’està preparat”, adverteix.

La posada a punt del vehicle és essencial, tal com ressalta Víctor Iruela, propietari de Garatge Víctor i Taller Dinàmic. “És important revisar elements clau com els pneumàtics, el sistema de frens i el líquid anticongelant. Un bon manteniment és imprescindible per evitar problemes greus en situacions extremes”, remarca. A banda de les rodes, el sistema d’il·luminació també és fonamental. “Molts conductors obliden que la manca de visibilitat és un dels principals perills a l’hivern. Uns fars mal ajustats o un sistema antiboira que no funcioni bé poden ser fatals”, destaca Iruela.

A l’hora de conduir en situacions extremes, “és clau anticipar-se, mantenir la distància de seguretat i evitar maniobres brusques”, indica Daniel Arauz, qui també recorda que “és primordial mantenir-se informat sobre el temps i les condicions de les carreteres abans de sortir”, així com sobre les diferents fases en cas de nevada. “Per exemple, en fase vermella és obligatori portar cadenes fins i tot si tenim rodes de contacte, ja que no són suficients.” En els darrers anys també han proliferat alternatives, com els pneumàtics de quatre estacions. “Són pràctics per a qui viu a parròquies centrals o surt sovint del país, però no tan eficients com els d’hivern durant nevades fortes, i a l’estiu es desgasten més ràpidament”, conclou Arauz.

Posada a punt del vehicle 1-Revisar elements com pneumàtics, frens, líquid anticongelant, eixugaparabrises i llums per assegurar que estan en bon estat.

Conducció suau i amb molta cura 2-Evitar acceleracions, frenades i girs bruscos per mantenir el control del vehicle sobre neu o gel. El fred també influeix en l’adherència.

Distància de seguretat 3-Mantenir una distància de seguretat suficient amb el vehicle del davant per tenir temps de reacció en cas de situació de risc.