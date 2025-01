Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra viu aquests dies una onada de grip que està afectant de manera significativa la població. Segons les dades facilitades pel ministeri de Salut, la incidència del virus ha augmentat de manera considerable durant les últimes setmanes, situant-se en 163,34 casos per cada 100.000 habitants entre el 6 i el 12 de gener. És el primer cop, aquesta temporada, que s’entra en el que es considera una epidèmia. A més, el fenomen ha vingut acompanyat d’un increment notable en els casos de gastroenteritis.

“Està sent una de les pitjors temporades que recordo. A casa, primer va caure el meu fill petit amb febre alta i vòmits, i al cap de dos dies jo també vaig començar amb símptomes de grip”, explica Olga Ferreira, resident d’Escaldes-Engordany de 37 anys, que assegura que al seu entorn d’amistats també hi ha hagut molts casos.

Per la seva banda, Santi Escudero, veí de la Massana de 43 anys, comenta que la passa s’ha fet notar a la seva feina. “Som una plantilla petita i ens afecta molt si hi ha baixes. Aquests dies hem hagut de treballar amb menys personal i reorganitzar torns, perquè pràcticament tots ens hem contagiat”, explica.

“Durant els mesos d’hivern, les condicions meteorològiques tenen un paper fonamental en la propagació dels virus. Les temperatures baixes ens obliguen a passar més temps en espais tancats i amb poca ventilació, i això facilita la transmissió dels virus respiratoris com el de la grip”, assenyala una font mèdica consultada per 7Dies. “A més, el fred pot debilitar el sistema immunitari en algunes persones, fent-les més vulnerables a les infeccions”, afegeix.

També cal tenir en compte que “les festes nadalenques tenen un impacte important”. Durant aquestes dates es produeixen molts àpats familiars i reunions socials en espais interiors, sovint amb poca ventilació. Això, combinat amb un possible excés en el consum d’aliments i alcohol, pot deixar-nos més desprotegits davant els virus”, indica el professional sanitari.

Pel que fa a la gastroenteritis, la mateixa font subratlla que “tot i que dura molt menys que una grip, entre un i tres dies, es tracta d’una infecció altament contagiosa, sovint transmesa per contacte directe amb persones infectades o per superfícies contaminades. En el cas d’alguns virus, també es pot transmetre a través de l’aire en entorns tancats. Per això és fonamental mantenir una bona higiene personal i domèstica durant aquestes setmanes crítiques”.

La prevenció és clau per evitar el contagi. “Hi ha diverses mesures que poden ajudar a minimitzar els riscos: rentar-se les mans de manera freqüent amb aigua i sabó, mantenir una bona ventilació dels espais interiors, utilitzar la mascareta en entorns amb molta aglomeració...”, enumera la font.

Un altre aspecte crucial és la vacunació. “Encara hi ha persones reticents a vacunar-se contra la grip, però la realitat és que redueix molt el risc de patir una forma greu de la malaltia. És especialment important per a les persones grans, les dones embarassades i aquelles amb malalties cròniques”, destaca l’expert.

Però, què hem de fer si malgrat tot ens contagiem? Els consells dels metges són clars: “El més important és reposar. El cos necessita energia per combatre la infecció i mantenir el ritme habitual només allargarà la malaltia. També és essencial mantenir-se ben hidratat, i si els símptomes són severs o persisteixen, consultar un metge. En casos greus, pot ser necessari un tractament específic”.

Vacunar-se contra la grip 1-La vacunació anual és la manera més eficaç de protegir-se de la grip, especialment per a les persones més vulnerables.

Rentar-se sovint les mans 2-Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó –o gel desinfectant–, especialment després de tocar superfícies, tossir o esternudar.

Evitar les aglomeracions 3-Evitar els llocs concorreguts o utilitzar mascareta en cas que sigui necessari. Minimitzar el contacte amb persones malaltes.