Gener sense alcohol

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Moltes persones es plantegen començar l’any amb bons propòsits i un dels que han guanyat més popularitat en els darrers anys és el Dry January (gener sec), o el que és el mateix: passar tot el primer mes de l’any sense consumir alcohol. Aquesta iniciativa, nascuda al Regne Unit fa poc més d’una dècada, s’ha expandit arreu del món amb l’objectiu de divulgar els beneficis de reduir temporalment (o eliminar del tot) el consum d’aquesta substància.

El concepte Dry January va sorgir l’any 2013 de la mà de l’organització benèfica Alcohol Change UK. Amb aquesta campanya, es pretenia ajudar les persones a reflexionar sobre la seva relació amb l’alcohol i demostrar que és possible viure sense beure, encara que sigui durant un mes. Es va considerar que el gener és el moment ideal, ja que ve just després d’unes festes nadalenques sovint marcades pels excessos.

“He sentit a parlar d’aquest repte a les xarxes socials, però mai m’he plantejat fer-lo perquè habitualment tampoc bec gaire”, reflexiona Gemma Estrada, de 31 anys i resident a Andorra la Vella. “Suposo que a les persones que prenen alcohol tot sovint els pot ajudar a prendre consciència del seu consum”, afegeix.

Per la seva banda, Juan Santos, de 45 anys i veí d’Encamp, opina que la idea “és molt bona”, perquè “moltes persones es plantegen hàbits saludables en començar l’any, però sempre centrats en l’alimentació o en l’exercici, i no tant en l’alcohol”. Al seu entendre, “deixar de beure pot ser tan beneficiós per a la salut com seguir una dieta o anar al gimnàs”.

“El fet de prendre alcohol està massa normalitzat, quan no hauria de ser així”, apunta al seu torn Guillem Feixas, lauredià de 35 anys. “No beure està mal vist i fins i tot genera desconfiança quan surts amb amics o coneguts, sobretot quan ets més jove”, assenyala. Per aquest motiu, creu que el Dry January representa “una iniciativa interessant per donar a conèixer el problema social que tenim amb l’alcohol”.

Una idea que recull Eva Tenorio, presidenta de l’associació Projecte Vida. “El consum d’alcohol ha esdevingut tan habitual que sovint passa desapercebut, quan beure el normal hauria de ser beure zero”, assenyala. Després d’impulsar la campanya del gener sec al país ara fa un any, que va tenir molt bona acollida, l’entitat acaba de presentar una segona edició. “Aquesta vegada la proposta està més enfocada a les xarxes socials, a través de les quals hem donat a conèixer consells i lectures per deixar de beure almenys durant un mes”.

Entre els beneficis del Dry January, Tenorio destaca que “millora la qualitat del son, aporta molta energia i és molt beneficiós per a la salut del fetge i del sistema cardiovascular”. Així mateix, també ajuda a reduir l’estrès i l’ansietat”, ja que tot i que “en un primer moment l’alcohol pot tenir un efecte calmant, un consum prolongat i excessiu genera l’efecte contrari”.

A més, la presidenta de Projecte Vida destaca que deixar de beure “també contribueix a perdre pes, a reduir el risc de patir càncer i altres malalties i a desintoxicar el cos després de les festes”. Això sense tenir en compte “els efectes positius que superar aquest repte té per a l’autoestima personal i per a la nostra butxaca”.

Com superar el desafiament del gener sec? “El més important és fixar objectius realistes i a curt termini”, recomana Tenorio. “Es pot començar per una setmana sense beure, que és més factible que plantejar-se tot el mes sencer.” També és clau “buscar suport en amics i familiars”, conclou.

Establir uns objectius clars 1- Tenir sempre presents els motius pels quals volem participar en el Dry January: millorar la salut, estalviar diners, dormir millor...



Buscar noves alternatives 2- Si sortim a prendre una copa amb els amics, optar per begudes sense alcohol com mocktails, infusions fredes, tònica amb fruita...

Evitar situacions de temptació 3- Els primers dies, evitar llocs o situacions en què beuríem alcohol. Podem planificar activitats alternatives o descobrir passatemps.