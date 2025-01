La nit més màgica

L’increment de preus ha estat més moderat aquest any

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

La nit de Reis és una de les tradicions més arrelades i esperades a Andorra, una celebració que tanca el cicle nadalenc amb la mateixa màgia amb què va començar. Tot i la creixent presència del Pare Noel a moltes llars, els Reis d’Orient mantenen encara el seu lloc d’honor en l’imaginari col·lectiu.

“A casa sempre hem estat de Reis”, comenta Laura Majoral, laurediana de 38 anys i mare de dues nenes. “Fem cagar el tió la nit de Nadal, però els regals més importants arriben sempre el 6 de gener. És una tradició que volem conservar.”

Per a altres famílies, la distribució dels regals entre el 25 de desembre i el 6 de gener és una solució pràctica. “El meu fill rep alguns detalls el dia de Nadal i els regals principals per Reis”, explica Arnau Pons, de 41 anys i veí d’Escaldes-Engordany. “D’aquesta manera té més temps per gaudir d’alguns dels regals abans de tornar a l’escola”, afegeix.

El mateix parer és compartit per Isabel Ramírez, resident a Andorra la Vella de 37 anys. “El problema del dia de Reis és que els nens ja estan gairebé en època escolar”, opina. “Si el dia 7 ja han de tornar a ser a classe, gairebé no tenen temps per a res, per això a casa intentem equilibrar les dues celebracions: el Pare Noel porta alguns regals el dia 25 i els Reis s’encarreguen de la resta.”

Per a Noèlia Ferrer, de 41 anys i veïna d’Encamp, la nit de Reis “és un moment molt especial per als nens que no es pot comparar amb cap altra festivitat”. Aquesta mare de dos fills, de set i nou anys, considera que “és una tradició que cal conservar”, i lamenta que “ara que comencem a preparar i a viure el Nadal amb tanta anticipació, quan arribem al 5 de gener ja ens hem oblidat dels Reis”.

En qualsevol cas, el costum es manté amb força, tal com certifica Joan Villasevil, gerent del grup Basar Valira: “Des de ja fa molts anys, pràcticament els nens demanen al Pare Noel i als Reis per igual”, subratlla l’empresari. A les seves botigues, l’activitat ja comença a notar-se a principi de desembre, perquè “a molta gent li agrada venir amb temps”.

Pel que fa a la joguina més sol·licitada aquest any, Villasevil remarca que és, “sense cap dubte, el personatge de Stitch, tant en la versió de LEGO com en la modalitat interactiva”. Així mateix, “també estan molt demanades les nines Nancy i els clàssics jocs de taula”. En termes generals, el responsable de Basar Valira posa en relleu que “les joguines tradicionals continuen tenint un paper important en les cartes als Reis, tot i que les tendències tecnològiques també marquen el ritme actual”.

L’increment de preus també s’ha deixat notar en la campanya nadalenca, tot i que enguany ha estat en general més moderat que en temporades anteriors. “Altres anys les pujades de preus havien estat de fins a un 5%, degut a l’escassetat d’algunes matèries primeres”, relata una altra font del sector. Amb tot, en el cas de les joguines tecnològiques o d’edició limitada, “els preus han pujat força aquest Nadal”, agrega.

La mateixa font destaca que “les joguines són un producte que resisteix bé les crisis”, i que tot i que “és evident que les famílies miren més cada euro que gasten, també fan un l’esforç perquè els Reis puguin passar per casa i els més petits gaudeixin d’aquesta tradició tan especial”.