Reptes d’any nou

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

En finalitzar un any i donar la benvinguda al següent, moltes persones es plantegen propòsits per al període que comença. És la fascinació que genera la idea de començar de zero, com si el canvi de calendari ens permetés tancar capítols, oblidar errors i tornar a intentar complir amb reptes que havien quedat pendents.

Entre els propòsits més comuns hi ha alguns clàssics: perdre pes, fer exercici, deixar de fumar, estalviar... Tanmateix, la majoria sabem que complir-los és complicat. Segons diversos estudis, només un 8% de les persones que es fixen objectius els compleixen.

Per què passa això? “Potser aquests propòsits eren excessius, o no estaven ajustats a la realitat, o no els hem poguit assolir perquè el context personal o familiar no ho ha permès...”, enumera el psicòleg Tomàs Navarro. En tot cas, considera que és important “fer una tasca de balanç amb el canvi d’any i analitzar per què no hem pogut complir tot el que havíem planificat. Cal fer una revisió acurada, però sense castigar-se, i mirar què fem de cara al nou any”, destaca.

Natàlia Fernández, de 28 anys i veïna d’Encamp, diu que cada any es proposa portar un estil de vida més saludable. “El problema és que començo molt forta i dos mesos després ja he perdut la motivació. Ara intentaré centrar-me a canviar hàbits a poc a poc, no tant en resultats immediats.”

En aquesta línia, Navarro recomana tenir una “mirada amable” cap als desafiaments que ens marquem. “Molta gent es mortifica per no complir-los, quan sovint no és tan important l’objectiu com el procediment que hem de seguir per arribar-hi”, apunta. Per exemple, “en lloc de fixar-nos com a meta perdre 15 quilos”, l’especialista suggereix “centrar-nos en el camí per assolir-ho, en aquest cas menjar millor i fer exercici. Si integrem aquestes rutines en la vida quotidiana, no ens costarà tant aconseguir el resultat que busquem”.

Manel Garriga, de 48 anys i resident d’Andorra la Vella, es va proposar durant molts fer més exercici, però mai ho aconseguia. “Em costava ser constant”, reconeix. Fins que el 2023 va apostar per introduir petits canvis que pogués mantenir a més llarg termini. “Vaig començar caminant 20 minuts cada dia i, a poc a poc, vaig afegir sessions al gimnàs un parell de vegades per setmana. Aquest ritme més gradual em va ajudar a mantenir el compromís, i ara em sento més en forma que mai”, assegura.

Deixar el tabac és un dels reptes més habituals i també dels més difícils de complir. “Fa anys que m’ho plantejo, però sempre trobo excuses per ajornar-ho: l’estrès de la feina, les sortides amb els amics o la por d’engreixar-me”, admet Laura Coma, de 35 anys i veïna de la capital. “Però ara sento que ja no puc més. Em canso de seguida i penso que és hora de cuidar la meva salut de veritat”, afegeix.

Tomàs Navarro aconsella “facilitar-nos les coses a nosaltres mateixos, perquè sobre el paper les bones intencions són molt boniques, però si suposen massa esforç no les integrarem a la nostra de vida”. Per exemple, “si volem fer més exercici i tenim unes peses a casa, ens serà més fàcil que haver d’anar expressament al gimnàs”. De la mateixa manera, “si volem deixar de fumar o de beure, no tinguem alcohol o tabac a l’abast. Facilitem-nos la feina”, insisteix.

Sigui com sigui, cal adoptar una perspectiva flexible i positiva. “Hem de ser capaços de trobar un equilibri entre els nostres desitjos i les nostres possibilitats. Els propòsits d’any nou haurien de ser una eina per viure millor, no una font de frustració”, conclou.

Ser realistes i específics

1- Definir objectius assolibles i concrets que s’ajustin a la realitat. En lloc de dir “vida més saludable”, caminem 30 minuts al dia.



Posar en valor el procés

2- Enfocar-nos a canviar hàbits gradualment, en comptes de fixar-nos únicament en el resultat final. Així ens serà més fàcil arribar-hi.



Dividir el repte en passos petits

3- Començar amb accions senzilles i augmentar progressivament el nivell de compromís. Això ens permetrà construir una rutina.