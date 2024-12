Viure el Nadal

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Les festes de Nadal són una de les èpoques més esperades de l’any per a moltes persones. Aquestes dates ofereixen l’oportunitat de reunir-se amb família i amics i fer una pausa en el ritme frenètic del dia a dia. Amb tot, i per a cadascú, aquesta celebració té matisos i significats diferents, marcats per vivències i tradicions particulars.

Per a Anna Torres, de 64 anys i resident a la Massana, el Nadal és sinònim de continuïtat de les tradicions. “Cada any ens reunim tots a casa meva, com fèiem quan els nens eren petits. No pot faltar el tió per als nets. Crec que tot això dona sentit a aquestes dates”, explica. Torres recorda amb emoció com vivia les festes de petita. “Tot era més auster, però també més intens i especial; en canvi, crec que ara s’ha perdut una mica aquella màgia, hi ha massa obsessió per consumir”, lamenta.

Que el Nadal ha evolucionat amb el temps és indubtable. “Abans tot era més senzill i es vivia amb més calma”, corrobora Núria Pujol, de 67 anys i veïna de la capital, que opina que avui en dia hi ha “massa comercialització”. Tot i això, defensa que cadascú pot adaptar les festes a la seva manera. “El més important és no perdre el sentit de tot plegat: compartir amb els altres”, considera.

Les grans reunions familiars, que sovint es limiten només als dies de Nadal, són una bona oportunitat per enfortir vincles. “Veure la família al complet és molt difícil al llarg de l’any, però en aquests dies sempre tenim una excusa per fer-ho”, comparteix Robert Martínez, de 45 anys i veí d’Encamp. En la seva opinió, els àpats nadalencs no tan sols són moments per gaudir de bona companyia, sinó també per reconnectar amb els valors familiars.

No obstant això, aquestes dates també poden ser una important font d’estrès. “El Nadal és bonic, però provoca molta pressió: preparar el menjar, els regals, decorar la casa, organitzar les reunions amb la família... Tot això crea tensió i pot esgotar”, reconeix Núria Vila, de 36 anys i resident a la capital. Malgrat això, també destaca que intenta trobar temps per gaudir: “Veure la il·lusió dels petits de la família ho compensa tot”, remarca.

És habitual experimentar aquest contrast entre el que se suposa que hauria de ser una època de descans i l’exigència per preparar cada detall de la celebració. Paula Fité, de 53 anys i d’Andorra la Vella, reflexiona al respecte: “Crec que ens hem d’allunyar de la perfecció. Al final, el que realment recordes són els moments que has compartit, no si tota la decoració i el menjar eren perfectes”.

Altres persones també aprofiten el Nadal per fer alguna escapada en família. És el cas d’Elisa López, de 42 anys i resident a Andorra la Vella, que marxarà uns dies amb el marit i els dos fills petits per passar uns dies a França. “Anirem a París i EuroDisney i després visitarem el mercat de Nadal d’Estrasburg”, comenta. “El Cap d’Any i Reis ja els celebrarem a Andorra, amb la resta de la família”, agrega.

Finalment, els dies de Nadal són també un moment per a la reflexió i l’esperança. Per a Júlia Costa, laurediana de 34 anys, les festes són l’ocasió perfecta per “tancar l’any amb una nota positiva, fer balanç del que s’ha fet i començar el següent amb il·lusió”. En la seva opinió, l’arribada de l’any nou té més significat i una connotació més especial que el mateix 25 de desembre. “És un bon moment per obrir una nova etapa i plantejar-te nous reptes personals”, ressalta. “Ja sé que qualsevol moment és bo per fer canvis, però encetar un nou any sempre em motiva”, conclou.

Passar temps de qualitat 1- Les festes són una bona ocasió per passar temps de qualitat amb família. Organitzeu activitats que tothom pugui gaudir.



Personalitzar els regals 2- Trieu obsequis que tinguin un significat especial per a cada persona. Els regals personalitzats afegeixen un toc únic i emotiu.



Temps per reflexionar

3- Reserveu uns minuts per reflexionar i fer balanç de tot el viscut durant l’any que s’acaba i fixar objectius i propòsits per al pròxim.