Planificar el Nadal

Els àpats de Nadal són un dels moments més esperats de l’any, i això es nota ja en l’activitat que registren durant les setmanes prèvies els supermercats i els comerços especialitzats. La planificació i la previsió de les compres són essencials per evitar ensurts d’última hora i, de passada, estalviar una mica en un context d’augment generalitzat dels preus.

“Un mes abans de les festes ja encarrego i compro les coses que es poden congelar, i deixo per a més endavant els productes frescos”, comenta Maria Seguín, de 46 anys i veïna d’Andorra la Vella. “Després hi ha les coses com els dolços, els caves o els licors que es poden anar comprant a poc a poc amb temps”. En tot cas, assegura que no li agrada improvisar i en aquest sentit creu que “la planificació” de cara a les celebracions de Nadal “és molt important”.

Els consells dels professionals són clars: avançar les compres és la millor estratègia per garantir la disponibilitat del producte i evitar pagar de més per segons quins aliments. Convé saber què es pot congelar sense problema i què no, i reservar amb antelació allò que es vulgui fresc per assegurar-se que estarà disponible.

A la peixateria El Cantàbric ja fa dies que es nota l’efervescència típica d’aquestes dates. Segons Núria Rosselló, responsable de l’establiment, cada cop hi ha més clients que decideixen avançar la compra. “Com que falten poques setmanes, es poden congelar força coses sense que això afecti la qualitat”, comenta. Ara bé, no tot el peix o marisc permet aquesta pràctica. “Un rap es pot congelar perfectament, però no passa el mateix amb unes cloïsses o unes ostres, que s’han de consumir fresques”, adverteix. Per aquest motiu, moltes persones escurcen els terminis i prefereixen comprar aquests productes el mateix dia o la vigília de Nadal.

Els preus també juguen un paper determinant en l’estratègia de compres, i Rosselló avisa que “en els dies previs al pont de la Puríssima ja hem notat un increment”. També compta el factor meteorològic. “El temporal que fa dies que afecta Galícia i el Cantàbric ha reduït les captures i ha fet pujar els preus”. Tot i que preveu una lleugera estabilització, ja alerta que “la setmana de Nadal els preus tornaran a pujar”, per la qual cosa recomana “avançar les compres i congelar tot el que es pugui”.

Pel que fa als productes de carnisseria, la situació no és gaire diferent. Establiments com El Rebost del Nord ja comencen a rebre encàrrecs per als àpats de Nadal. La propietària, Roser Borràs, assegura que “molta gent que ja té clar el que vol ja comença a demanar determinats productes”. Les comandes més habituals inclouen pollastre farcit, tall rodó de vedella, espatlles de xai i cabrits. “Els clients fan la comanda ara, però no la recullen fins al 23 o el 24 de desembre”, explica Borràs.

L’establiment també ofereix canelons ja preparats, pensats per facilitar la feina als qui volen passar menys temps a la cuina. “Tenim canelons tradicionals, però també d’altres més especials, que porten ànec, foie, tòfona i beixamel de ceps. Només cal gratinar-los”. Aquestes opcions guanyen cada vegada més popularitat, ja que permeten tenir els àpats a punt amb menys esforç.

Així mateix, també es veu un canvi de tendència entre les generacions més joves. “Les persones més grans continuen apostant pels rostits i els farcits”, observa Borràs, mentre que “els joves prefereixen la carn vermella, com entrecots o filets: són més fàcils de cuinar i també llueixen com a plat principal”.

Fer una llista detallada 1- Decidir què prepararem per les festes i fes una llista detallada de tot el necessari. Així ens assegurarem de no oblidar-nos res.

Prioritzar el que no és perible 2- Els productes no frescos com conserves, begudes, fruits secs o dolços es poden comprar amb setmanes d’antelació.



Congelar tot el que es pugui 3- La carn i el peix pugen de preu quan s’acosta Nadal. Comprar-los amb temps i congelar-los permet estalviar i evitar estrès.