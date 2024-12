Calefacció amb seny

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’hivern a la cantonada, un bon sistema de calefacció esdevé indispensable per fer front a les baixes temperatures. Assolir el confort tèrmic, però, sovint té un cost que és elevat, tant des del punt de vista econòmic com des del mediambiental. Per això és important tenir en compte petits ajustos i eleccions intel·ligents que ens permetran optimitzar l’ús de la climatització, estalviar energia i garantir el benestar sense renunciar a la qualitat ambiental de la llar.

“És clar que tenir la calefacció massa alta és una despesa innecessària. Amb el temps m’he acostumat a portar roba més d’abric quan soc a casa i també a abaixar la temperatura o apagar la calefacció quan haig de sortir molta estona”, explica Marc Vidal, veí de la Massana de 41 anys. “Crec que no cal fer una gran inversió per fer un ús més racional d’aquests sistemes”, afegeix.

Precisament una de les qüestions fonamentals per millorar l’eficiència és ajustar adequadament la temperatura del termòstat. “Mantenir la llar a uns 20 graus durant el dia i baixar-la a 16 o 17 graus a la nit és ideal. Cada grau extra pot augmentar la factura fins a un 7%”, explica una font del sector de la climatització. “Aquest simple canvi pot suposar un estalvi significatiu”, ressalta.

A més, també compta la importància de triar el sistema de calefacció més adequat per a cada llar. Els sistemes tradicionals de gasoil, encara molt comuns a Andorra, tenen desavantatges clars: són menys eficients i més contaminants que altres solucions incorporades més recentment, com poden ser els pèl·lets. “Aquest sistema és molt més econòmic a llarg termini i emet menys gasos contaminants, situació que ajuda a reduir la petjada de carboni de la llar”, afegeix la citada font.

Els sistemes de bombes de calor aerotèrmiques i geotèrmiques també són cada vegada més populars. Aquests dispositius, que s’estan desplegant al Principat a través de diversos projectes tant públics com privats, aprofiten l’energia tèrmica present a l’aire o al subsol per escalfar la llar amb un consum energètic mínim. “Tot i que la inversió inicial pot resultar més elevada, l’eficiència d’aquests models els converteix en una de les opcions més rendibles a llarg termini”, assegura la font consultada. A més, aquests sistemes són ideals per a habitatges que ja disposen d’un bon aïllament, “ja que permeten mantenir l’escalfor de manera constant sense pèrdues significatives d’energia”.

Josep Sobrevias, president de l’Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI), incideix en la importància de combinar l’eficiència energètica amb una bona qualitat de l’aire interior. “Si tenim una estança tancada i només l’escalfem sense que entri regularment aire nou, el nivell de diòxid de carboni pujarà i estarem exposats a diverses malalties”, adverteix.

La solució passa per una ventilació regular. “Ventilar al matí, obrint les finestres durant uns minuts és suficient per renovar l’aire”, afirma. Això, però, pot generar tensions amb l’eficiència energètica, especialment en llars amb un aïllament deficient. Per això, Sobrevias recomana “valorar la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica controlada, que permeten renovar l’aire sense perdre escalfor”.

Un bon aïllament és un altre factor crucial per maximitzar l’eficiència energètica. “Les finestres amb doble vidre i les parets ben aïllades poden reduir significativament les pèrdues de calor. Sense aquestes mesures, bona part de l’escalfor es perd i l’energia es malgasta”, conclou Sobrevias.

Temperatura adequada

1- Ajustar el termòstat a uns 20 graus durant el dia i reduir-lo a 16-17 a la nit. Cada grau extra incrementa el consum energètic.



Ventilar de forma eficient

2- Ventilar la llar al matí durant 5-10 minuts, obrint totes les finestres per renovar l’aire. Això ajuda a millorar la qualitat de l’aire interior.



Optimitzar l’aïllament

3- Millorar l’aïllament amb finestres amb doble vidre. Finestres i portes són els punts més vulnerables d’una llar quant a pèrdua de calor.