Estalvi real?

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

El Black Friday s’ha consolidat com una de les jornades més importants de l’any en termes de vendes. Aquesta iniciativa atrau cada darrer divendres de novembre milions de compradors, tant a botigues físiques com en línia, gràcies a la promesa de descomptes espectaculars. No obstant això, és una data que també pot comportar riscos per als consumidors, des de falses rebaixes fins a estafes per internet. És important, doncs, parar atenció per evitar aquestes situacions i aprofitar al màxim el potencial d’estalvi que ofereix la jornada.

Les experiències de compradors poden variar molt segons l’actitud que adopten davant el Black Friday. Nàdia Mateu, de 38 anys i veïna de la capital, aprofita aquest dia per realitzar algunes compres de Nadal. “Sempre faig una llista d’allò que em fa falta i comprovo els preus unes setmanes abans”, explica. “D’aquesta manera sé si l’oferta és real i evito gastar més del compte”, agrega.

En canvi, Joan Sánchez, un jove de 25 anys de Sant Julià de Lòria, reconeix haver caigut diverses vegades en compres impulsives. “L’any passat vaig comprar algunes coses només perquè estaven molt rebaixades, però pràcticament no les faig servir. Crec que el Black Friday està bé si realment compres el que et fa falta”, indica.

En aquest sentit, la gran jornada dels descomptes pot ser una arma de doble tall. “És un dia d’ofertes, però cal tenir present que moltes empreses utilitzen estratègies poc ètiques per atreure compradors”, avisa Aleix Mañosas, assessor financer i comptable a R&A Consultors i autor del llibre Sobreviure a Andorra. “Sovint s’apugen els preus unes setmanes abans per després aplicar un descompte sobre aquest preu més alt. Per això és important anar seguint la seva evolució”, afegeix.

Mañosas insisteix que per treure profit del Black Friday cal actuar amb intel·ligència i no deixar-se endur per la febre consumista. “Aquest és el dia en què es concentren més compres de tot l’any i això afavoreix comportaments irracionals: es gasten molts diners en coses que no són necessàries. Es poden fer despeses petites, sí, però que sumades causen un dany considerable al pressupost familiar”, assenyala.

Per això és important planificar les compres amb antelació i assegurar-se que es disposa dels diners necessaris per fer front a la despesa. “També cal tenir en compte que molts comerços ofereixen microcrèdits a 3 o 4 mesos sense interessos, que poden ser una bona opció per fraccionar el pagament sense perjudicar el pressupost”, recomana Mañosas. En canvi, “hem de ser molt curosos amb els crèdits a més llarg termini, perquè acostumen a incloure interessos que poden fer que el cost final sigui molt superior al preu original del producte sense descompte. Tot això s’ha d’analitzar amb cura”.

Un altre aspecte que l’expert destaca és la necessitat de reflexionar sobre la utilitat real dels productes que es volen adquirir. “És essencial preguntar-se si la compra estava prevista o si simplement és una resposta a l’atractiu del descompte. Per gaudir d’un estalvi real, ha de ser una despesa ja planificada”, apunta

També cal parar atenció a possibles estafes a través d’internet. “Les compres online són molt còmodes, però també poden ser perilloses si no prenem les precaucions adequades”, adverteix Mañosas. “Si rebem ofertes a través de l’e-mail, les xarxes socials o SMS, hem de fixar-nos qui ens envia l’enllaç i en la seguretat de la pàgina. I si el preu d’un producte és sorprenentment baix, hem de desconfiar.”

CAL SABER:

1. Planificar i fixar un pressupost

Fer una llista de les compres que realment necessitem i establir un límit de despesa per evitar caure en despeses impulsives.



2. Comprovar els preus abans

Investigar els preus dels productes amb antelació per assegurar-nos que el descompte és real i no una estratègia de màrqueting.



3. Compte amb les estafes digitals

Comprar només a llocs web fiables amb adreces segures (https) i desconfiar d’ofertes amb preus excessivament baixos.