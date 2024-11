El casino al mòbil

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

L’addicció a les apostes i als casinos en línia ha estat en els darrers anys font d’una preocupació creixent, especialment per com afecta els usuaris més joves. La digitalització i l’accés gairebé il·limitat a internet han transformat completament el panorama del joc, i cada cop és més fàcil accedir a plataformes que ofereixen la possibilitat de realitzar apostes esportives o jugar al pòquer o a la ruleta. Amb un sol clic, els usuaris poden registrar-se i començar a apostar, sovint sense cap altre requisit que afirmar que tenen més de 18 anys. Aquestes circumstàncies, sumades a unes estratègies de màrqueting agressiu, han fet que els menors estiguin més exposats que mai als riscos de la ludopatia: es veuen atrets per la immediatesa i l’emoció de guanyar, sense adonar-se que poden acabar atrapats en una dinàmica perillosa que posa en risc la seva estabilitat emocional i financera.

Dolors López, escaldenca de 48 anys i mare de dos adolescents de 14 i 17 anys, expressa la seva preocupació al respecte. “Em fa por que els meus fills puguin caure en aquestes addiccions a la xarxa. Hem parlat amb ells sobre els riscos que hi ha, però sé que no podem controlar tot el que fan a internet.”

El mateix punt de vista és expressat per Joan Puig, veí de Sant Julià de Lòria de 46 anys, que observa amb inquietud la naturalitat amb què alguns joves de la seva família parlen de les apostes en línia. “Ho tracten com si fos un videojoc més. És preocupant veure com normalitzen aquestes pràctiques sense ser conscients dels riscos que hi ha al darrere”, comenta.

Eva Tenorio, presidenta de l’associació Projecte Vida, coneix de prop la problemàtica, ja que l’entitat ha tractat fins a la data quatre casos d’addicció al joc per internet, tots homes d’edats compreses entre els 19 i els 36 anys.

“Els algoritmes de la xarxa i les cases d’apostes no tenen cap escrúpol. Els usuaris reben molts inputs d’aquestes llocs web a través de publicitat i missatges”, explica. Tenorio afegeix que “l’accessibilitat és molt senzilla, i per tant també és molt fàcil tornar-se addicte: es pot jugar a qualsevol hora i en qualsevol lloc sense aixecar sospites”.

Un altre aspecte que contribueix a aquest problema és la manca de controls en les plataformes d’apostes. “Pots apuntar-te només dient que tens més de 18 anys, en molts casos és l’única dada que et demanen”, subratlla Tenorio, posant en evidència com de senzill és accedir-hi sense cap verificació efectiva d’edat.

El disseny dels llocs web també hi juga un paper important. Segons la presidenta de Projecte Vida, “els estímuls com els colors o els missatges cridaners” estan pensats específicament per captar i retenir l’atenció. Tot això, acompanyat de la “fal·làcia del guanyador”, fa que molts joves caiguin en la il·lusió que és fàcil obtenir diners sense esforç. “Al principi et faciliten que guanyis per enganxar-te, però a partir d’un determinat moment comences a perdre sempre”, adverteix.

Tenorio insisteix que aquesta combinació de factors afecta especialment els joves, que són els que tenen més accés a internet i en canvi encara no poden anar a locals d’apostes. “Aquestes plataformes representen solucions ràpides a situacions de malestar psicològic o de soledat”, indica.

Des de Projecte Vida es demana actuar en diferents fronts. “Caldria prohibir o restringir la publicitat, sobretot a la xarxa”. També proposa “divulgar des de molt petits” els riscos de les apostes en línia i “retardar al màxim l’accés dels infants a internet”.

Cal saber