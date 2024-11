Consum alternatiu

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

La demanda de vins i licors sense alcohol ha viscut un auge notable els últims anys. El sector s’està expandint gràcies a grans marques que aposten per aquest mercat, que de mica en mica va obrint camí en comerços i restaurants. Aquest fenomen, que inicialment es percebia com una moda efímera, s’està consolidant com una opció de consum amb futur.

“Fa anys era impensable trobar ginebra o vermut sense alcohol als bars o als supermercats i ara és cada vegada més habitual. Crec que és una bona alternativa per si no pots beure o no t’agrada l’alcohol”, opina Ester González, massanenca de 41 anys.

Els vins sense alcohol també han generat un interès creixent, tot i que al Principat encara són difícils de trobar més enllà d’alguna referència molt concreta. A través d’Internet, però, poden adquirir-se en botigues especialitzades com Blue Dolphin Store, amb seu a Barcelona. La seva e-commerce manager, Andrea Mellado, afirma que “aquests vins representen la segona categoria amb més demanda, després de les cerveses sense alcochol”. Aquest augment es veu reflectit en les vendes de l’establiment, que es van duplicar entre el 2022 i el 2023. Segons Mellado, el perfil de consumidor es troba en una franja d’edat de 35 a 60 anys, un públic adult que, més enllà de factors com la conducció o l’embaràs, “busca reduir el consum d’alcohol per portar un estil de vida més saludable”.

Aquest canvi en els hàbits de consum es pot atribuir tant a la millora en la qualitat del producte com a l’augment de la visibilitat d’aquestes begudes en fires i esdeveniments. “Hotels i restaurants hi estan més interessats; s’està obrint molt aquest mercat”, assegura Mellado. No obstant això, des del punt de vista tecnològic, el vi sense alcohol representa un repte per als fabricants. Per obtenir-lo, el producte ha de ser desalcoholitzat després de completar tot el procés d’elaboració, “un procediment costós que precisa l’adquisició de maquinària o de serveis externs especialitzats”.

Emmanuel López, responsable de la secció de vins de l’empresa distribuïdora andorrana Bomar, apunta igualment que aquest procés “encareix la producció i evidentment el preu final, fet que acaba repercutint en el consumidor”. Tot i això, considera que aquest mercat “no és una moda passatgera: s’acabarà instal·lant, com va passar fa anys amb la cervesa sense alcohol”. De fet, Bomar ja està començant a comercialitzar aquest tipus de productes.

El canvi cultural és clau per a la normalització del consum d’aquestes begudes. López assenyala que “pot ser una alternativa per acompanyar un àpat” per a aquells que volen prendre menys alcohol sense renunciar a l’experiència de tast. Aquesta opció s’obre especialment per “als qui han de conduir o que busquen opcions més lleugeres, mantenint l’acidesa i frescor pròpies d’un vi, però sense l’escalfor i cos que proporciona l’alcohol”.

Aquesta percepció, però, no és universal. Tot i el creixement en l’acceptació, encara hi ha sectors de consumidors reticents, sobretot pel que fa a begudes que tradicionalment es relacionen amb l’alcohol, com els licors. Mellado explica que “les ginebres sense alcohol són les més populars dins els destil·lats, però el mercat és encara petit”. L’alta demanda inicial, impulsada per la publicitat, no s’ha traduït en vendes elevades a causa del preu. Aquesta tendència, però, ja està consolidada en països com els Estats Units i al Regne Unit, “on pots trobar fàcilment begudes com whisky, ron o triple sec desalcoholitzats”. Des del seu punt de vista, “no caldrà esperar gaire perquè això es refermi també aquí”.