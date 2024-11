Com serà l'hivern?

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Els hiverns al país han experimentat un canvi substancial en els darrers anys. Les temperatures s’han situat per sobre de les mitjanes històriques i els registres de neu han estat, en general, menys consistents. En aquest context, aquest hivern que s’acosta, segons les previsions meteorològiques, es presenta lleugerament més càlid, però amb precipitacions dins la normalitat. El canvi climàtic, un fenomen innegable, està deixant empremta també a Andorra i cada canvi estacional suposa una nova prova d’adaptació.

Segons Gemma Sinfreu, tècnica del servei de Meteorologia d’Andorra, les previsions apunten un hivern en què “els termòmetres se situaran lleugerament per sobre del que és habitual, però hi haurà normalitat pel que fa a la precipitació acumulada”. Aquest escenari respon a un període de més dinàmica atmosfèrica. “Veurem més fronts atlàntics, que afectaran especialment la meitat nord del país, i aquesta situació s’anirà alternant amb períodes anticiclònics que aportaran estabilitat”, afegeix la meteoròloga.

Analitzant les dades recents, es constata que els últims hiverns han trencat la norma tradicional. El darrer període hivernal, per exemple, es va caracteritzar per valors tèrmics més elevats de l’habitual i manca de precipitacions: la temperatura mitjana va ser de 6,3 graus, amb una anomalia de 2,7 graus durant els mesos de desembre, gener i febrer. Això el va convertir en el més càlid des del 1950. Així mateix, el del 2022-2023 també va ser un hivern més suau del que s’esperava, i tot i que la neu va arribar ho va fer amb retard.

Aquest any, afirma Sinfreu, les dades es podrien aproximar a les d’aquests darrers hiverns, però amb una esperança afegida gràcies a la variabilitat atmosfèrica. “Tot i la calidesa de l’hivern, la neu es podrà mantenir en bona part gràcies a aquestes pertorbacions atlàntiques que arribaran de manera més recurrent”, assenyala. El gener, però, es preveu especialment càlid, fet que “podria impedir que el mantell nival es realimenti”.

En un país que depèn fortament del turisme de neu, les condicions meteorològiques d’aquest hivern són un motiu d’inquietud. Carles Martínez, resident de la Massana de 56 anys, explica que “ja fa anys que no tenim un hivern com els d’abans, amb fred intens i moltes nevades des del novembre”. Aquesta realitat, a parer seu, ha canviat les dinàmiques al territori. “Recordo que abans la neu cobria les muntanyes des del començament de la temporada i ara ja no és així. Cada cop hem d’esperar més temps per tenir bones condicions a les pistes.”

Per la seva part, Anna Roca, veïna d’Escaldes-Engordany de 37 anys, també expressa la seva preocupació per l’impacte a llarg termini del canvi climàtic en la neu. “L’esquí és essencial per a Andorra i si ens veiem obligats a invertir més en neu artificial al final això tindrà un cost ambiental i econòmic molt alt”, comenta.

Els darrers dies d’octubre i primers de novembre ja han donat pistes de com serà l’hivern. Amb temperatures més altes de les esperades i episodis de pluges notables, aquest patró sembla mantenir la mateixa tendència del que portem de tardor. Aquest context plujós i no gaire fred, segons explica Gemma Sinfreu, “segueix la tendència que veiem des de fa dies: una tardor càlida i humida, que podria donar pas a un hivern també amb aquesta dualitat”.

Aquesta meteorologia més suau, però dinàmica, manté una part d’esperança per a la temporada de neu, ja que les precipitacions poden transformar-se en nevades als punts més elevats del país. “Caldrà veure com evoluciona el termòmetre”, conclou l’experta.