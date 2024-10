Època de tradicions

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que una té arrels anglosaxones i l’altra és una tradició d'origen català, Halloween i la Castanyada conviuen des de fa anys amb força al Principat, oferint opcions per a tothom. Entre les disfresses, per una banda, i els panellets i les castanyes, per l’altra, totes dues han trobat el seu lloc en el calendari.

El creixent interès per Halloween es fa evident a les botigues especialitzades. El gerent de Party Fiesta, Toni Mingorance confirma que aquest any la demanda de material ha estat altíssima. “Tenim força coses: des de pintures, sang artificial o disfresses fins a elements de decoració. La gent s’està preparant per a una gran celebració”, ressalta.

Mingorance, que porta anys al capdavant de l’establiment, posa en relleu com Halloween ha anat guanyant terreny al país: “Personalment, crec que Halloween ja ha superat el Carnaval en popularitat. És una festa en què et diverteixes molt, perquè no només se centra en les disfresses, sinó també hi ha tota una ambientació”. La convivència entre Halloween i la Castanyada fa que molts andorrans hagin de decantar-se per una o altra festa. El que és indubtable és que la primera crida molt més l’atenció dels joves. És el cas de l’Aina Marcos, de 21 anys i resident a la capital. “M’encanta tot el que té a veure amb Halloween. Des que era petita m’agrada disfressar-me amb la família i els amics”, afirma.

Els joves també protagonitzen l’organització d’un dels esdeveniments més populars de Tots Sants al país, el Túnel del Terror de la Massana. L’esdeveniment, que va començar a celebrar-se el 2018, s’ha consolidat com un epicentre de les activitats de por a Andorra. “A més, aquest any hem volgut fer un pas més enllà”, relata Jordi Carro, l’organitzador de l’esdeveniment. “Ens hem inspirat en temes científics per crear una història plena d’experiments esgarrifosos”, afegeix.

Gràcies a la tasca d’un equip de trenta voluntaris, la majoria de la parròquia, Carro assegura que “cada any s’intenta millorar el nivell de por, perquè al final, aquesta és la gràcia”. Troba a faltar, però, l’organització de més esdeveniments al conjunt del país relacionats amb Halloween, “especialment per a nens més petits”.

Mentrestant, la Castanyada continua sent una festa de gran arrelament a Andorra, especialment entre aquells que prefereixen una celebració més tranquil·la i familiar. Clara Martínez, de 56 anys i resident a Escaldes, explica que Tots Sants és per a ella una oportunitat per recordar aquells éssers estimats que ja no hi són: “Per a mi, és una festa molt nostàlgica, i intento transmetre aquestes tradicions als fills”.

A banda de les castanyes que es poden adquirir a les diferents parades instal·lades al carrer, a les pastisseries els panellets són un altre dels elements centrals de la festa. Al forn Art i Pa, la producció d’aquests dolços comença a principis d’octubre, i ja des d’aleshores tenen una gran acceptació.

Vania da Silva, responsable de la cadena d’establiments, destaca que els panellets tradicionals són els que més triomfen. “Els de pinyons i d’ametlles són els més venuts, però també en tenim de xocolata, coco, cafè o pinya, que són més originals i també tenen molta acceptació”.

Da Silva reconeix que els panellets, especialment els de pinyons, no són un producte assequible. Tot i això, el seu èxit es manté. “Hi ha persones que es queixen del preu, però cal entendre que el pinyó és un ingredient molt car, i que els panellets, fets a mà, requereixen moltes hores de feina. És una tradició que té molt valor, tant pel producte en si com per l’esforç que hi ha darrere. I ens hem de felicitar que la tradició es mantingui any rere any”.