Cuidar les mascotes

El país ha viscut en els darrers anys un creixement notable en el nombre d’animals de companyia, especialment després de la pandèmia, i en conseqüència també han proliferat les botigues i els serveis especialitzats, tant en productes bàsics com en accessoris per al confort i l’estètica.

“El meu gos té molta energia, així que no només necessita una bona corretja amb una subjecció adequada, sinó també coses per entretenir-se i jugar quan estic fora de casa”, comenta Dídac Carreu, de 32 anys i veí d’Andorra la Vella, que té un pastor alemany. “Afortunadament, a les botigues del país hi pots trobar de tot”, agrega.

La Sílvia i el Nil, una parella d’encampadans de 35 i 38 anys, tenen un golden retriever anomenat Llamp, que “necessita estar sempre ocupat”, destaquen. “Perquè no s’avorreixi i no faci entremaliadures mentre estem treballant, li comprem joguines sovint. Les que més li agraden són els mossegadors que es poden omplir de menjar”, explica la Sílvia.

“El nombre d’animals de companyia s’ha doblat a Andorra des del 2020”, apunta el Miquel Àngel, responsable de la botiga TerranovaCNC. “Veiem molt més moviment en les vendes i una major demanda de productes, tant bàsics com especialitzats. La gent busca opcions per mantenir les seves mascotes ocupades, sobretot quan han de passar moltes hores soles a casa”, subratlla. Aquesta realitat ha comportat una expansió del mercat d’accessoris.

Així, un sector que ha experimentat un gran creixement és el de les joguines per a mascotes. Aquests objectes ajuden a mitigar els efectes de l’ansietat i l’estrès, i proporcionen entreteniment i desconnexió. “És el producte que més es ven actualment”, afirma Miquel Àngel. “Les pilotes, els mossegadors i els elements antiestrès són molt populars. Els animals passen moltes hores sols i això els manté entretinguts”.

Anaïs Dubuffet, de l’establiment Animalada, també remarca la importància de les joguines, que s’han d’adaptar a les característiques de la mascota: “Hi ha animals més destructors i altres que són més tranquils. Per això, el producte ideal depèn de la personalitat de cada gos. Alguns prefereixen pilotes, d’altres peluixos. Cadascú té els seus gustos i necessitats”.

Però la preocupació pel benestar dels animals de companyia va més enllà del lleure a casa. Dubuffet explica que les corretges i altres sistemes de subjecció són els productes estrella. “És obligatori portar corretja quan es passeja el gos, però hi ha moltes opcions. Ara la gent tira més cap als arnesos que cap als collars tradicionals”, ja que es considera que aquests dispositius “són més respectuosos amb l’animal en no exercir tanta pressió al coll”, apunta.

La seguretat també és un factor important per als propietaris que practiquen esport amb les mascotes. Les corretges especialment dissenyades per sortir a córrer o practicar senderisme s’han tornat molt populars. “Hi ha molta gent que s’emporta el gos per fer esport. Tenim corretges que es poden lligar a la cintura, fer-se més llargues o més curtes, i que són molt pràctiques perquè deixen les mans lliures. Tenen molta demanda”, relata Miquel Àngel.

Els hiverns durs i freds del Principat també porten molts propietaris a equipar les mascotes, especialment les d’aquelles races més sensibles a les inclemències meteorològiques, amb roba protectora. Fiona Fàbrega, de la botiga PetsAndorra, assenyala que “sobretot amb el fred i la pluja, els accessoris com abrics i impermeables es venen molt. Els amos volen que els seus gossos estiguin protegits, i que també vagin elegants i estiguin macos”.