Actuar a temps

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte, 19 d’octubre, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama, una jornada destinada a conscienciar la població sobre la importància de la prevenció, la detecció precoç i el tractament d’aquesta malaltia, que es calcula que pot afectar una de cada vuit dones al llarg de la seva vida. Gràcies a tractaments cada vegada més avançats i a una important sensibilització social, avui dia el càncer de pit té un pronòstic força favorable si es diagnostica en les fases inicials. No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer.

Així, malgrat que aquest tumor és el més comú entre les dones, moltes vegades el desconeixement, la por o la falta de temps fan que moltes no acudeixin a les revisions periòdiques o no es facin autoexploracions regulars. Un risc innecessari, tal com destaca la doctora Júlia Martínez-Illescas, que insisteix en la importància de fer controls regularment. “Com passa amb tots els càncers, sempre hi ha unes causes genètiques, i d’altres ambientals, que poden portar que la malaltia es desenvolupi”, explica.

Si hi ha antecedents familiars propers, “és aconsellable fer les primeres revisions a l’entorn dels 40 anys. Si no, es poden iniciar a partir dels 50, ja que la incidència augmenta a partir d’aquesta edat”, comenta l’especialista, que recorda que al país existeixen iniciatives com el Programa de detecció precoç, que ofereix la possibilitat de realitzar una mamografia gratuïta cada dos anys entre els 50 i els 74 anys.

Precisament, gràcies a aquest programa, la Isabel (nom fictici) va poder trobar a temps un tumor al pit esquerre ara fa 6 anys. “No tenia antecedents familiars directes, però sempre he estat molt conscienciada. Una amiga va passar per un procés oncològic fa uns anys i va ser molt dur per a tots”, subratlla.

La primera reacció de la Isabel davant el diagnòstic va ser de “por”, perquè “evidentment mai s’està preparada i no t’ho esperes, però vaig tenir la sort que el van trobar molt aviat”. Gràcies a aquesta detecció precoç, només va necessitar una petita intervenció quirúrgica per extirpar el tumor, sense necessitat de sotmetre’s a tractaments més agressius.

Afortunadament, tot i que el càncer de mama és un dels més habituals, els índexs de recuperació també són cada vegada més alts gràcies a una creixent conscienciació entre la població i els importants avenços mèdics que s’han produït. Depenent de la fase i el tipus de tumor, els tractaments poden incloure cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia, teràpia hormonal, o una combinació de tots. La doctora Martínez-Illescas destaca que “si es troba en un estadi molt prematur, fent una extirpació del tumor ja n’hi ha prou, per això és important incidir en els controls periòdics”.

Uns controls que també poden incloure l’autoexploració mamària a casa. “Tot i que la mamografia és el sistema més fiable de diagnòstic de càncer de pit, l’autoexamen permet fer un seguiment molt més regular i detectar a temps qualsevol alteració, que també pot ser benigna”, explica la doctora. “Es recomana fer aquestes exploracions durant els dies posteriors al període menstrual”, agrega.

Martínez-Illescas també posa èmfasi en el fet que, com passa amb altres tipus de tumor, un estil de vida saludable pot ajudar a reduir el risc de patir la malaltia. “És important insistir en el fet que cal seguir uns bons hàbits: una bona alimentació, mantenir el pes adequat, fer exercici regularment... I, evidentment, l’alcohol i el tabac també són factors de risc importants”, conclou.