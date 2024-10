Prevenció sísmica

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Per la seva situació geogràfica, Andorra pot considerar-se un territori d’una activitat sísmica moderada però constant. Tot i que no ens trobem en una zona de risc extrem com altres regions del món, els terratrèmols són una realitat que no podem ignorar. Amb la recent creació de l’Observatori del Risc Sísmic d’Andorra, el país fa un pas important en el seguiment, la gestió i la divulgació d’aquests fenòmens geològics.

L’Observatori és una iniciativa d’Andorra Recerca Innovació (AR+I), i té com a objectiu centralitzar tota la informació relacionada amb els terratrèmols al Principat. La plataforma, accessible a través de la web terratremols.ad, vol ser una eina clau tant per al seguiment de l’activitat sísmica com per a la sensibilització de la població. “La gran novetat és que entrant al portal, ja tenim un visor propi, amb un cercador que permet veure de forma fàcil i ràpida els terratrèmols recents, així com l’activitat registrada a les nostres tres estacions sísmiques, situades a la Rabassa, el Pic de Padern i Santa Coloma”, destaca Natàlia Gallego, investigadora de l’àrea de ciències de la terra i de l’atmosfera d’AR+I.

Segons Gallego, “és important ser conscients que Andorra presenta una sismicitat moderada, però cal tenir present que en qualsevol moment podem patir un terratrèmol d’intensitat considerable. És per això que hem d’estar el màxim de preparats possible”.

La geòloga posa en relleu que, per un període de retorn de 475 anys, la perillositat sísmica del país és de 7 sobre 12, i que per un període de retorn de 1975 anys, aquesta perillositat (o intensitat màxima) puja a 8. “L’últim gran sisme que va sacsejar el Pirineu va tenir lloc el 1428 a la zona del que actualment és el Ripollès, i es calcula que a Andorra es va percebre amb una intensitat d’entre 7 i 8 sobre 12”, remarca.

Malgrat que el Principat no està en una situació d’alt risc com països com el Japó, on la construcció d’edificis sismoresistents és obligatòria, Gallego posa èmfasi en la importància de prendre mesures preventives. “Cal saber conviure amb la sismicitat. Des del punt de vista normatiu, no hi ha una obligació estricta a Andorra per a la construcció sismoresistent, però sí unes recomanacions. Per sort, el fet de ser un país de muntanya fa que els edificis estiguin relativament preparats per a un terratrèmol”, indica.

Un altre aspecte clau és l’educació de la població sobre com actuar en cas d’un sisme d’una certa intensitat. “El primer que cal fer és protegir-se de tot el que ens pugui caure a sobre. Hem de tenir en compte que en pocs segons no podrem sortir de l’edifici, i que a cada passa que fem ens estarem posant en risc”. Per tant, el més important és “no moure’ns del lloc on estem i intentar situar-nos sota una taula, a la llinda d’una porta o en posició fetal al costat d’una columna o paret mestra”, recomana l’experta. “Un cop hagi passat el terratrèmol, podrem sortir al carrer per evitar que les possibles rèpliques ens agafin dins de l’edifici”, afegeix.

També és fonamental entendre que un terratrèmol es percebrà de manera diferent en funció de l’alçada de l’edifici on ens trobem i del tipus de sòl on s’hagi edificat l’immoble. “Per norma general, als pisos superiors en notarà més la vibració”, assenyala Gallego. Així mateix, “una edificació construïda sobre roca presenta menys riscos que una altra construïda sobre sediments, que són més tous i presenten més inestabilitat”. La geòloga subratlla que aquestes particularitats geològiques i estructurals “ja es tenen en compte des dels serveis d’emergència”, que compten amb protocols “que prioritzen l’actuació a les zones més sensibles”.