Art a flor de pell

En els darrers anys, els tatuatges han guanyat una presència social important, també a Andorra. Lluny de ser una moda passatgera, aquesta disciplina s’ha convertit en una manera d’expressar sentiments i crear identitats visuals.

La Laia Carrillo, una jove de 28 anys resident a Andorra la Vella, explica com va ser la seva primera experiència amb els tatuatges. “Vaig fer-me el primer als 20 anys. Era un disseny molt senzill, un cor petit al canell que representa una amistat de la infància. Va ser una decisió molt pensada, però a partir d’aquell moment em vaig adonar de la llibertat que sentia de poder portar una part de la meva vida a la pell”, relata. Per a ella, els tatuatges no són només decoració, sinó records importants. “He continuat fent-me més tatuatges, cadascun amb un significat personal, però mai de manera impulsiva. M’agrada veure’ls com una col·lecció de moments”, afegeix.

Per a altres persones, com Marcos Nunes, massanenc de 35 anys, el procés ha estat diferent. “Sempre havia volgut un tatuatge, però no estava segur de què fer-me. Va ser una decisió estètica. Ara en porto quatre i, per a mi, és una manera de sentir-me més segur de mi mateix. No tots tenen significat profund, alguns són simplement dissenys que m’agraden”, comenta.

En parlar amb Ana del Moral, responsable de l’establiment Aimia Tattoo & Piercing, queda clar que els tatuatges són una tendència que va guanyant adeptes. “Sí, sempre hem tingut clients, i és una cosa que va a més”, explica. Els motius per tatuar-se varien, però per a moltes persones el simbolisme juga un paper clau: “Hi ha una moda, és cert, però la majoria de gent es tatua coses importants per a la seva vida.”

Pel que fa a les tendències, Del Moral apunta que el públic jove es decanta actualment per dissenys més discrets. “Demanen moltes coses fines. Abans es buscava més el tatuatge gran i amb colors diferents i ara tot és molt més minimalista”, assenyala al respecte.

Des del centre de tatuatge Ink Virtus Tattoo, Josep Diz confirma que hi ha certa resistència cap a estils més complexos, com el realisme, que encara no tenen tanta acceptació a Andorra com en altres països. “Aquí el que més es porta ara mateix és el fine line, la línia fina, tatuatges molt bàsics i senzills”, indica. Tot i que la seva especialitat és el realisme, confessa que la clientela es manté, en termes generals, conservadora.

El tatuatge també ha evolucionat quant a la tècnica. Segons Diz, les màquines actuals són més silencioses i manejables, tot i que el procés de curació segueix sent similar: “Si està ben fet, el tatuatge triga entre 5 i 10 dies a curar-se.”

Una qüestió que tots dos professionals coincideixen a destacar és la indecisió de molts clients a l’hora de triar un dibuix. “Hi ha gent que ve sense saber què vol, només per portar algun tatuatge”, diu Del Moral. Aquesta actitud pot provocar decisions precipitades que, en alguns casos, acaben amb el desig d’eliminar el tatuatge. Amb tot, recalca que esborrar-lo, especialment si és gran, és un procés llarg i costós, i per això recomana “pensar-ho bé abans de prendre la decisió”.

DISSENYS ESTÀNDARD

“Molts dubten en el disseny, la zona del cos, l’estil... jo els aconsello que comencin amb alguna cosa petita si no ho tenen del tot clar”, apunta Diz. Els seus clients solen buscar dibuixos estàndard, sovint modificats lleugerament per personalitzar-los. És una dinàmica habitual en el sector, on les idees sovint provenen d’internet o de mostres visuals prèvies.

Amb els tatuatges convertits en una part important de la cultura popular, és ja habituals veure’ls com una obra d’art. Els professionals consultats subratllen la importància de valorar aquesta pràctica com una expressió artística més. “El tatuatge és art, i cada tatuador posa el seu preu”, afirma Ana del Moral, comparant aquesta feina amb la d’un pintor. Aquest aspecte, combinat amb la tècnica i l’experiència de cada professional, és clau per entendre per què els preus poden variar sensiblement.

El fet que la comunitat de tatuadors sigui cada vegada més àmplia i que hi hagi un públic divers que va “des de joves fins a persones de més edat”, segons ressalta Diz, el món del tatuatge al Principat passa pel millor moment. La prova és que “avui dia és estrany trobar algú que no en porti cap”, conclou Del Moral.

Pensar bé el disseny i la zona

Cal triar un disseny amb significat i que ens agradi, i pensar en la seva ubicació, tenint en compte quin grau de visibilitat tindrà.



Buscar un bon professional

No tots els tatuadors tenen el mateix estil ni nivell d’experiència. Cal buscar un artista especialitzat en el tipus de disseny que volem.



Estar preparat físicament

Abans del tatuatge, cal menjar bé i estar ben hidratat. Evitar l’alcohol o qualsevol substància que pugui afectar la coagulació de la sang.