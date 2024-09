Tecnologia a l’abast

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

És indiscutible que la tecnologia s’ha convertit en una eina indispensable per accedir a serveis bàsics, informació i entreteniment. Des de gestions bancàries fins a la comunicació amb éssers estimats, internet i els dispositius com els smartphones i les tauletes han esdevingut una part fonamental de la vida quotidiana. No obstant això, hi ha un col·lectiu que té risc de quedar enrere en aquesta cursa tecnològica: la gent gran. La bretxa digital –és a dir, la desigualtat en l’accés i ús de les noves tecnologies– afecta de manera especialment significativa els majors de 65 anys.

Afortunadament, però, cada vegada més persones grans s’interessen per les noves tecnologies. La família més propera, especialment els fills i els nets, acostuma a ser el principal punt de suport dels padrins en l’ús de les noves tecnologies. “Va ser la meva neta qui em va ensenyar a fer servir el telèfon”, comenta Dolors Palau, resident a Escaldes-Engordany de 76 anys. “Me’l van regalar fa tres anys per Reis i des d’aleshores el faig servir sobretot per enviar missatges de WhatsApp i fer videotrucades amb la família”, afegeix.

Amb tot, el procés d’adaptació no sempre és fàcil. Moltes persones es troben amb barreres d’accés, com la dificultat per llegir a la pantalla o entendre el funcionament de certes aplicacions. És el cas del Joan González, de 81 anys i veí d’Andorra la Vella, que lamenta “que no sé utilitzar moltes de les aplicacions que tinc. El meu fill me’n va instal·lar una per fer exercicis de memòria, però gairebé no la sé fer servir, així que utilitzo el telèfon per trucar, enviar missatges i poc més”.

En els darrers anys han sorgit diverses iniciatives per facilitar l’accés de la gent gran a les noves tecnologies. És el cas de les formacions que des de fa poc més d’un any ofereix Andorra Telecom en col·laboració amb els comuns. “Visitem periòdicament la gent gran de cada parròquia per resoldre dubtes i atendre les seves necessitats”, comenta Inés Martí, cap de responsabilitat social corporativa, patrocinis i premsa de la companyia. Ordino va ser l’última a sumar-se a la proposta.

Tot i que aquestes sessions estan enfocades principalment a l’ús de l’aplicació d’Andorra Telecom, també sorgeixen força dubtes respecte a altres utilitats de l’smartphone. “L’aplicació estrella, sens dubte, és el WhatsApp, juntament amb les relacionades amb la salut, com les de comptatge de passos i freqüència cardíaca. Les de mitjans de comunicació també són populars”, explica Georgina Santuré, una de les formadores.

En qualsevol cas, des d’Andorra Telecom es posa en relleu que el nivell de cultura digital entre les persones grans del país és força elevada. “Ens trobem amb gent que ja està força tecnificada i és molt activa”, ressalta Martí. “Cal tenir en compte que algunes d’aquestes persones ja han fet servir l’ordinador durant la seva etapa professional, i per a elles la transició cap al telèfon és més senzilla.”

En el cas d’aquells usuaris que s’estrenen en el món de les noves tecnologies amb el mòbil, Santuré posa en relleu que “és molt gratificant veure com la gent gran està molt interessada i es mostra molt activa en l’ús dels dispositius: vol formar part del món digital i no quedar-se apartada”.

Per aquest motiu, les xarxes socials centren una part important de l’interès dels assistents als cursos. “Especialment, les dones són més inquietes a l’hora d’explorar noves funcions, i veuen les xarxes com una bona eina per compartir experiències i fotos amb les amigues i la família”, assenyala Inés Martí. “En canvi, els homes, especialment els de més edat, s’interessen per les aplicacions més pràctiques”, conclou.

INCIDIR EN LA SEGURETAT

La gent gran és especialment vulnerable a les estafes a través d’internet i el telèfon mòbil. Per aquesta raó, l’educació en matèria de ciberseguretat és clau per reconèixer i evitar alguns dels fraus cibernètics més habituals. La formadora d’Andorra Telecom Georgina Santuré subratlla que aquest és un dels aspectes en què més s’incideix durant els cursos. “En les sessions sorgeixen força dubtes al respecte. Per exemple, hi ha persones que ens demanen què cal fer quan reben una trucada o un missatge d’un número desconegut o estrany”, indica. Un altre aspecte en què es posa força èmfasi és en la creació de contrasenyes fortes. “Com que a molts els costa memoritzar-les, les porten apuntades en llibretes, o bé deleguen la seva gestió als familiars més joves.”