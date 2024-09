Viatjar al setembre

Publicat per Jordi Salazar Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Per a moltes persones, el mes de setembre és sinònim de tornar a la rutina i a les obligacions professionals després de l’estiu. Però, cada vegada més, també s’ha convertit en l’època preferida per a tots aquells que opten per marxar de vacances fora de la temporada alta. En aquest sentit, hi ha moltes raons que fan que aquest mes sigui ideal per a una escapada més o menys prolongada: des de preus més competitius fins a la tranquil·litat de les principals destinacions turístiques, passant per un clima més agradable.

“Fa uns anys que sempre intento fer les vacances després de Meritxell. No tinc fills i m’ho puc combinar perfectament amb els companys de feina que sí que tenen família i prefereixen marxar al juliol o a l’agost”, comenta Ruth Márquez, veïna d’Andorra la Vella de 36 anys. “M’agrada perquè encara fa bon temps, però no et trobes tanta massificació, i els preus en general estan força bé”, ressalta.

“Soc autònom i tinc la sort de poder marxar més o menys quan vull, així que ja fa temps que vaig decidir treballar juliol i agost, per poder continuar oferint servei en uns mesos més fluixos, però en què també hi ha clients, i marxar al setembre”, explica Josep Nieto, massanenc de 41 anys. “Si t’agrada viatjar, és la millor època: tot està més tranquil i pots conèixer millor la cultura local; res a veure amb la bogeria turística de l’estiu”, afegeix.

Un dels factors més evidents que fan del setembre un mes atractiu per a les vacances són els preus. Les tarifes dels allotjaments, els bitllets d’avió i altres serveis solen baixar considerablement després del pic de l’agost. Això es deu al fet que la majoria de persones ja han tornat a la feina o a l’escola, i la demanda de destinacions turístiques disminueix. “Aquesta baixada de preus es nota sobretot a partir de la segona meitat del mes, ja que fins al 15 de setembre encara hi ha força gent que viatja i es considera temporada alta”, explica la portaveu de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA), Maica Terrones.

Cada vegada més viatgers valoren l’opció de marxar fora dels mesos de juliol i agost, per gaudir així d’una experiència més relaxada i accessible. “Si tenen fills petits, molts clients aprofiten per desconnectar els dies previs a l’inici del curs escolar, optant per alguna destinació de caire familiar”, apunta la representant de l’AAVA. “Entre les persones que viatgen soles o en parella, moltes també prefereixen el setembre. I per part de les agències de viatges, és un període que recomanem per a qui no s’ho planteja d’entrada i té disponibilitat de viatjar”, puntualitza.

Amb menys visitants, els serveis turístics també poden dedicar més temps i atenció als clients que tenen en aquesta època. Tant en hotels com en restaurants, és més probable que el turista rebi un servei més personalitzat i atent. Aquest tracte més proper es pot notar en molts aspectes del viatge, des de l’assistència a l’hora de fer check-in a l’hotel fins a una atenció més personalitzada als centres d’informació turística. “Marxar de vacances en temporada baixa ofereix la possibilitat de gaudir d’una experiència molt més gratificant. Com que no hi ha tanta afluència, l’atenció al client és molt millor”, assenyala Terrones.

Així mateix, i en relació amb l’anterior, també hi ha el factor de la disponibilitat. “No hi ha tants problemes per trobar allotjament o bitllets d’avió en comparació amb èpoques en què, en funció de la destinació, cal reservar mesos abans”, conclou la portaveu de l’entitat d’agències de viatges.

Preus més assequibles Després del pic de la temporada alta a l’agost, les tarifes d’allotjament, vols i altres serveis turístics solen baixar considerablement.





Evitar la massificació

Les principals destinacions turístiques estan menys saturades de visitants, fet que permet gaudir d’una experiència més tranquil·la.



Clima més agradable

El clima del setembre sol ser més moderat, amb temperatures agradables per gaudir de la platja, la natura o les visites culturals.