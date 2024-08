Hidratació a l’estiu

Publicat per Jordi Salazar Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

A l’estiu, especialment si és més calorós de l’habitual com està passant els darrers anys, el nostre cos està sotmès a un estrès tèrmic significatiu. En aquest sentit, una de les maneres més efectives de mantenir la salut durant aquesta època és assegurar-nos que estem adequadament hidratats.

La funció principal de la hidratació és ajudar el cos a regular la temperatura. La calor fa que suem més per refrescar-nos, i amb la suor, perdem principalment aigua i sals minerals. Si no se substitueixen adequadament aquestes pèrdues, el cos pot començar a sobreescalfar-se, cosa que pot portar a condicions greus com deshidratació, esgotament o fins i tot un cop de calor.

A més, l’aigua és essencial per a diverses funcions corporals, incloent-hi la circulació sanguínia, la digestió, l’eliminació de toxines i la funció cognitiva. Així, durant l’estiu, quan és més habitual que ens trobem involucrats en activitats a l’exterior o sota el sol, és especialment important mantenir-nos hidratats per assegurar-nos que cos i ment funcionin de manera òptima.

“Està clar que hidratar-se és important, però no sempre em ve de gust beure aigua. Sovint prefereixo més un refresc o un suc”, apunta Marisol Torras, resident a Andorra la Vella de 43 anys, que tot i ser conscient que “l’aigua és el millor, quan tinc molta set prefereixo altres coses”.

“Sé que a l’estiu és important beure durant tot el dia, però no sempre hi penso. Si estic molt concentrada a la feina, o fent altres coses, me n’oblido”, admet al seu torn Amàlia Escalona, de 51 anys i també veïna de la capital.

L’aigua és, de lluny, el millor hidratant, i tot i que a l’estiu és més fàcil deixar-nos temptar per refrescos i begudes ensucrades, en cap cas han de ser-ne un substitutiu. “Molts d’aquests productes tenen components diurètics, que ens faran perdre més líquids”, alerta la presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra (CDNA), Berta Jiménez. “A més, en contenir sucre, aquestes begudes encara ens donaran més sensació de set”, agrega.

Jiménez insisteix que “l’opció número u sempre ha de ser l’aigua, ja que entre un 50% i un 70% del nostre cos és aigua”. Si no ens ve de gust, “també podem saboritzar-la amb fruites, o preparar infusions sense sucre. El més important és anar hidratant el cos constantment al llarg del dia”.

La dietista també aconsella anar amb compte amb els sucs de fruita. “Es poden prendre de tant en tant, però no ens hi hem d’acostumar, perquè la fruita és molt més beneficiosa si es pren sencera. Té fibra i aporta sacietat”.

Per descomptat, l’alcohol tampoc és una alternativa per hidratar-se. “Igual que el cafè, és un potent diurètic”, avisa Jiménez. “Això no vol dir que no poguem fer una cervesa de tant en tant, perquè, si es pren amb moderació, a més de refrescar també aporta diversos beneficis”, puntualitza l’especialista.

Una alimentació adequada també pot contribuir a una correcta hidratació. La presidenta del CDNA posa en relleu que “la natura és sàvia i ens dona els aliments que pertoquen a cada estació”. Així, ara podem trobar “síndries, melons o hortalisses fresques quan estan en el millor moment”. Una sèrie d’aliments que “tenen molta aigua i ens hidraten”. De la mateixa manera, l’estiu també és un bon moment per preparar receptes refrescants: “Gaspatxos, crema de carbassó, amanides, plats amb coccions més suaus... tot plegat són opcions hidratants i molt saludables”, conclou la dietista.

BEURE AIGUA AL LLARG DEL DIA

És important prioritzar l’aigua com a principal font d’hidratació al llarg del dia. Evitar el consum de cafè o alcohol, que són diurètics.



RESTRINGIR ELS REFRESCOS És importar limitar els refrescos i els sucs, especialment envasats, ja que poden augmentar la sensació de set i la pèrdua de líquids.



PRENDRE ALIMENTS HIDRATANTS Incloure fruites i verdures fresques, com meló, síndria o cogombre, a la dieta habitual. Apostar per receptes refrescants.