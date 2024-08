El reg a l'estiu

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant l’arribada de l’època de calor, algunes plantes solen patir amb les altes temperatures, per la qual cosa és important prendre les mesures necessàries per cuidar-les i evitar que es marceixin. Sobretot, les plantes d’exterior que reben sol directament són propenses a assecar-se, fer-se malbé per l’excés de pluja estiuenca o omplir-se de plagues. No obstant això, amb el reg correcte, fertilitzants i tècniques de neteja, aquestes poden créixer sanament malgrat la calor.

Les plantes de casa també necessiten unes cures més específiques a causa de les altes temperatures i l’ambient ressec. Amb les d’interior cal evitar el sol directe, la majoria no el toleren bé i es poden cremar. Ara bé, tot en la mesura justa. A l’estiu solem abaixar més les persianes i ajustar porticons per mantenir la calor del sol a fora, és un bon sistema de control de la calor, però pot provocar que les plantes no rebin la llum que necessiten.

“Pel que fa a les plantes d’exterior, s’han d’augmentar els temps de reg, si abans es regava deu minuts ara es dobla i es fa 20 minuts, perquè hi ha l’evaporació de l’aigua a través del sol, aleshores la meitat s’evapora i l’altra meitat l’absorbeix la planta”, opina Albert Flecha, resident a Andorra la Vella. “També s’han d’evitar les hores de màxima calor a l’hora de regar. Si regues de matinada, al vespre o a la nit, molt millor, mai quan hi ha el sol directe”, explica. Per últim, comenta que és important fer la neteja de les flors, s’han d’arrencar les seques per facilitar la sortida de les noves. També s’han d’abonar i s’ha de tenir molt clar si la flor és d’ombra o de sol perquè no es mori.

Pel que fa a les plantes d’interior, si es reguen les plantes dues o tres vegades per setmana és més que suficient. Això sí, cal fer-ho bé. Encara que no ho creguis, és millor fer regs menys freqüents i no pas en excés, però quan es fa fer-ho en quantitat. És a dir, regar-les poc però bé, i no gaires vegades però de manera escassa.

“Com que és una època en què el temps és molt més sec, requereixen més humitat, però això no vol dir que necessitin molta més quantitat d’aigua, sinó que s’han de vaporitzar les plantes i donar-los un ambient molt més humit”, ja que “s’han de vaporitzar sovint i augmentar una mica el reg, han de tenir claror, però sense que els toqui el sol directe, i s’han d’abaixar les persianes per evitar-ho”, explica la Carme, de Magnòlia Flors. També comenta que a l’estiu les plantes viuen molt bé, ja que s’alimenten de dia i és l’època en què els dies són més llargs.

“M’agraden molt les plantes. Tinc geranis i els rego cada nit o a primera hora del matí els mesos d’estiu. No els pot tocar el sol perquè si no es cremen.” “Les plantes d’interior les poso sota la dutxa cada dos dies i a aquestes no els toca el sol”, opina Sandra García, veïna d’Encamp.

“Normalment, sempre rego les plantes de nit i més sovint, tot i així, cada quatre dies, tampoc és necessari fer-ho cada dia”, comenta Raquel Pastor Moliner, veïna d’Andorra la Vella.

“També és important que a les plantes no els toqui el sol directe, ja que d’aquesta manera es poden cremar i fer malbé, s’han d’abaixar les persianes a les hores de més exposició solar”, explica Pilar Fernández, veïna de Canillo.

Si marxes de vacances i tens plantes d’interior, vigila de deixar-los una mica de llum perquè visquin, ja que en cas contrari no podran fer el procés de fotosíntesi i en tornar hauràs de revifar-les si es pot. Per últim, s’ha de fer un adobatge de manteniment, perquè les plantes tinguin més força.

LA IMPORTÀNCIA DE LA LLUM

Si marxes de vacances és important que les plantes d’interior tinguin una mica de llum per poder seguir fent la fotosíntesi.



ADOBATGE DE MANTENIMENT

Si a les plantes els fas un adobatge de manteniment estaran més sanes, ja que permetràs que tinguin més força.



NO EXPOSAR-LES AL SOL DIRECTE

És molt important abaixar les persianes perquè a les plantes d’interior no els toqui el sol directe, es poden cremar.