Ressaca sota control

NO HI HA UN REMEI INFAL·LIBLE; NOMÉS ES POT EVITAR NO BEVENT EN ABSOLUT

L’estiu és una època de diversió, desconnexió i relax, però també és quan més freqüentment, després de sortir de festa, ens podem enfrontar a un enemic ben conegut: la ressaca.

En un grau o un altre, tots hem experimentat alguna vegada aquest conjunt de símptomes desagradables l’endemà de consumir alcohol. És cert que aquests poden variar força d’una persona a l’altra, però entre les reaccions més habituals hi ha el mal de cap, les nàusees, la sensibilitat a la llum i al so, problemes de concentració i memòria, i malestar general.

“Mentiria si digués que mai he patit ressaca, una altra cosa és que amb l’edat aprenguis a moderar-te i a ser més responsable amb la beguda”, indica Jaume Blasco, de 42 anys i veí de Sant Julià de Lòria. “Controlar-te és la millor manera d’evitar-la”, afegeix.

“M’agrada sortir de festa, però intento no passar-me amb l’alcohol. I si alguna vegada tinc ressaca, em concentro a descansar, hidratar-me i menjar alguna cosa lleugera”, explica Laura Jiménez, resident a la Massana de 29 anys, qui també considera que “hi ha molts mites sobre la ressaca i com lliurar-te’n, però cap funciona realment”.

“El remei més efectiu és no beure en absolut, però, si optem per fer-ho, hem de ser molt prudents”, apunta una font mèdica consultada per 7 Dies. “Cal tenir en compte que la ressaca és un procés complex que involucra deshidratació, desequilibris electrolítics, baixades de sucre en sang i l’efecte tòxic dels subproductes del metabolisme de l’alcohol. És per això no existeix una cura única i infal·lible contra aquest fenomen, perquè els símptomes poden ser molts, i molt diversos”.

Per què es produeix la ressaca? “És simplement un senyal que el cos està lluitant per recuperar-se dels danys causats per l’alcohol. Per aquest motiu, és important prendre mesures preventives i ser conscient de les pròpies limitacions”.

És cert que hi ha moltes llegendes a l’entorn de la ressaca i de com evitar-la o minimitzar el seu impacte l’endemà, però hi ha una sèrie de consells que són realment efectius. “La hidratació és el més important. Beure molta aigua abans, durant i després del consum d’alcohol ajudar a contrarestar els efectes de la deshidratació”, explica la font consultada.

De la mateixa manera, és fonamental haver sopat bé abans de sortir a prendre una copa. “Consumir aliments rics en carbohidrats, proteïnes i greixos saludables abans de beure pot ajudar a mantenir els nivells de sucre en sang estables i reduir l’absorció d’alcohol”.

El tipus de licor també influeix. “Les begudes fosques, com el whisky, el conyac o el vi negre contenen congèneres, una sèrie de compostos químics que es formen durant la fermentació i la destil·lació. Aquests elements no són pròpiament alcohòlics, però poden agreujar la ressaca en comparació a les begudes anomenades blanques”.

Si tot i prendre diverses precaucions, l’endemà apareix el temut malestar, també es poden seguir algunes altres pautes. “El més important és descansar i continuar amb la hidratació, combinant l’aigua amb begudes isotòniques que ens ajudaran a recuperar els nivells d’electròlits i minerals com són el sodi i el potassi”. Per menjar, “el més recomanable és apostar per aliments com ara la fruita, els carbohidrats, els ous i el iogurt, i defugir els greixos, el cafè i per descomptat l’alcohol”. També podem prendre algun analgèsic per al mal de cap, “preferentment ibuprofèn abans que paracetamol”.