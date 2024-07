Protecció essencial

NO PROTEGIR LA PELL TÉ EFECTES TANT A CURT COM A LLARG TERMINI

Les activitats a l’aire lliure, ja sigui a la ciutat, a la platja o a la muntanya, augmenten de manera significativa en aquesta època, i amb elles, l’exposició als raigs solars. Gaudir del sol és fonamental per a la salut –és una de les principals font de vitamina D–, però també pot comportar riscos importants. La radiació ultraviolada (UV) és una de les principals causes de càncer de pell i exposar-nos-hi sense protecció pot tenir conseqüències devastadores.

Cada estiu s’insisteix en la importància de protegir i cuidar la pell, però aquest any cal fer-ho encara més: en els darrers mesos hem pogut assistir a l’auge d’un corrent negacionista que no tan sols assegura que prendre el sol sense protecció no causa càncer de pell, sinó que de fet són les cremes solars les que resulten perjudicials. Aquesta teoria, que com tantes altres tesis conspiracionistes circula àmpliament per les xarxes socials, ha comptat, a més, amb el suport de personatges de rellevància pública, com el jugador de futbol espanyol Marcos Llorente.

“És increïble que hi pugui haver gent que cregui que prendre el sol sense protecció és segur”, opina Marcos Araujo, resident a Escaldes-Engordany de 34 anys. “Això és jugar-se la salut per unes teories absurdes i que no tenen cap fonament”, afegeix.

“Em preocupen especialment els joves, que són els que més segueixen aquests continguts per Internet. Continguts sense cap base científica i que no passen cap mena de filtre”, lamenta Sara Rivas, veïna de la capital de 41 anys, qui també troba “molt greu” que hi hagi “famosos que donin difusió a aquests disbarats”.

Entre la comunitat mèdica la preocupació no és menor. “Estem davant d’un problema de salut pública: aquestes teories menystenen les conseqüències d’exposar-se al sol sense fotoprotecció”, apunta el doctor Josep González Castro, especialista en dermatologia medicoquirúrgica de la clínica Quantum. “Si persones que tenen molta influència social van propagant aquest missatge, és molt probable que el dia demà els casos de càncer de pell augmentin de forma exponencial”, alerta.

Els principals riscos de no protegir la pell del sol són de dos tipus. “Les conseqüències d’aparició més immediata són les cremades, força freqüents, i que es poden evitar fàcilment amb una bona crema solar”, assenyala el doctor González Castro. Per altra banda, a més llarg termini poden aparèixer “problemes molt greus com pot ser el càncer de pell, o d’altres potser no tan greus, com les al·lèrgies, però que tot i així tenen molts símptomes associats i que poden ser realment incòmodes per al pacient”. Així mateix, l’especialista també avisa que una protecció inadequada també pot comportar “un envelliment prematur de la pell”.

El dermatòleg posa èmfasi en el fet que el protector s’ha d’aplicar sempre que ens exposem als raigs solars. “El sol està per tot arreu, per tant, hem de prendre precaucions allà on anem: si caminem molta estona pel carrer, si anem d’excursió, si estem a la platja...” La muntanya és un lloc especialment crític, ja que “la radiació augmenta amb l’altura”. I arran de mar és important “tornar-se a aplicar crema després de cada immersió, estar ben resguardats a l’ombra i vigilar amb la reflexió del sol a la sorra, que també ens pot afectar”.

Quant a la fotoprotecció, el doctor recomana utilitzar sempre “el factor 50+, que és el més eficaç”. A partir d’aquí, “cada persona pot escollir el protector que millor li convingui, ja sigui físic, químic o híbrid, segons les característiques de la seva pell”.

CAL SABER

1. FER SERVIR PROTECTOR: Usar un protector d’un SPF d’almenys 50. Aplicar-lo a les zones exposades freqüentment, sobretot si ens capbussem sovint.

2. UTILITZAR LA ROBA ADEQUADA: Portar roba que cobreixi bona part de la pell, així com gorra o barret d’ala ampla. Hi ha roba amb protecció UV incorporada.

3. EVITAR LES HORES CENTRALS DEL DIA: Les radiacions solars són més intenses entre les 12 i les 16 h. Si és possible, limitarem l’exposició al sol durant aquestes hores.

4. ULLERES DE SOL HOMOLOGADES: Cal protegir els ulls dels raigs UV utilitzant ulleres de sol homologades. Això ajuda a prevenir problemes com les cataractes.