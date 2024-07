Vacances i alimentació

detail.info.publicated Xènia Sinfreu Bergués Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els mesos de juliol i agost són l’època de les vacances per excel·lència i molts de nosaltres aprofitem per trencar la rutina que portem durant tot l’any. Això vol dir trencar també la rutina d’alimentació? Doncs segurament. Si durant les vacances ets capaç de seguir les pautes al peu de la lletra i mantenir els mateixos hàbits que durant tot l’any, perfecte! Si no és així, també perfecte!

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE?

Principalment això mateix, que són vacances. Que és una representació de dues setmanes l’any de 52 que n’hi ha en total. És una situació ocasional en la qual el principal objectiu és desconnectar, descansar i sobretot gaudint. Amb això no vull dir que sigui una carta blanca per a cada dia de vacances, ni de bon tros, sinó que és un moment de flexibilitat però sobretot dins de la consciència.

QUÈ PUC MENJAR I QUÈ NO?

Pots menjar de tot, sent conscient, gaudint del moment i en racions moderades. En moltes ocasions menjarem coses no tan saludables i és important fer-ho de manera present, pausada, conscient i gaudint del moment i de la companyia. Cal tenir en compte que són opcions no aptes per a cada dia, però que quan les escollim ho fem sabent-ho. Evita qualsevol sentiment de culpabilitat: no és una pèrdua de control, tot el contrari, és agafar el control de la situació i saber que per un gelat que et mengis, no tiraràs per la borda tota la feina ben feta durant la resta de l’any.

COM HO PUC GESTIONAR?

És important prendre consciència que les vacances són un estat temporal ocasional i que existeix una flexibilitat en tots els àmbits. Per tal d’afrontar-les de manera més ordenada, una opció és marcar uns objectius diaris o setmanals realistes. Què vull dir amb realistes? Vull dir que si et pregunto quan estàs segur de complir-ho de l’1 al 10 em responguis un número més gran de 8. No et proposis no menjar cap gelat o sortir a córrer tots els dies. Si no ho aconsegueixes, l’únic que t’aportarà és frustració. Cal marcar uns objectius realistes que podem complir com, per exemple, menjar dues peces de fruita al dia. Si aconseguim arribar a tres, perfecte! Si consumim les dues, ja hem complert l’objectiu, i no és difícil d’incloure una peça de fruita per berenar, dins d’una amanida, per picar a la platja…

ENTRA A LA CUINA!

Els dies de vacances tenim més temps i anem més relaxats, així que és una ocasió perfecta per explorar la cuina, provar receptes, fer-les tu mateix i mimar-te. Pots aprofitar per descobrir opcions saludables per endur-te a la platja o a la piscina, i que segur que t’encantaran. Prova amb una amanida completa de cigrons i ou dur. O amb hummus i bastonets de pastanaga. O un taper amb fruita tallada i fruits secs. O amb una amanida de pasta integral, tonyina i verdures. O gaspatxo… Les opcions són infinites!

I SI TOT AIXÒ HA FALLAT?

És molt important fugir de qualsevol dieta detox, dietes per perdre el pes guanyat en les vacances, pastilles i productes que prometin miracles. Si aquests consells han fallat, la millor opció és analitzar per què. Saber què és el que no has pogut fer i per què, i així la pròxima vegada ho podràs enfocar millor. I tingues en compte que si aquestes dues setmanes de vacances no has pogut complir objectius, tens al endavant 50 setmanes més! Així que no pateixis, la pròxima vegada anirà millor!