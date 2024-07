Compte amb el foc

Els incendis forestals representen una de les amenaces més greus per als ecosistemes naturals, les comunitats humanes i la biodiversitat. La seva intensitat i freqüència han augmentat en les últimes dècades arreu del món, a causa de factors com ara l’augment generalitzat de temperatures, la mala gestió forestal, la urbanització de zones properes als boscos o les activitats recreatives, entre d’altres.

Com a país de muntanya, Andorra no escapa del risc d’incendis forestals. En els darrers anys, factors com el canvi climàtic, la creixent afluència de turistes als espais naturals en època d’estiu o l’expansió de les zones urbanes cap a les àrees boscoses han fet augmentar la vulnerabilitat de l’entorn. En aquest context, les mesures de prevenció per part de les autoritats i la conscienciació ciutadana es fan imprescindibles.

“Per sort, al país no hem tingut mai incendis importants. Sempre s’ha fet molt bona tasca per evitar-ho i la gent, en general, actua amb seny”, opina Francesc Cortés, resident la capital de 54 anys. “Al mínim risc d’incendi es tanquen berenadors i barbacoes, es prohibeixen focs artificials i s’incrementa la vigilància. Des d’Andorra es fa una bona feina”, afegeix.

“És cert que rebem molts turistes de muntanya a l’estiu, però crec que en general no hi ha gaire incivisme, almenys en comparació a d’altres destinacions”, considera Lara Martínez, laurediana de 34 anys. A més, també creu que aquest estiu serà més “tranquil” en relació amb altres anys. “Hem tingut èpoques molt més seques i caloroses.”

És cert que la treva meteorològica ajuda força. “En comparació amb temporades anteriors, aquest estiu la situació és una mica millor”, explica Pere Pons, responsable de la secció forestal dels bombers. “L’any passat i especialment el 2022 van ser èpoques molt crítiques, perquè les primaveres van ser molt seques i els termòmetres es van disparar de seguida”, recorda.

En concret, fa dos estius hi va haver 22 dies en nivell 2 (risc molt alt), amb un total de sis intervencions, mentre que el 2023 es van registrar només quatre dies en aquesta categoria, amb cap intervenció. “En nivell 2 s’estableix que els bombers suspenen les enceses de foc i el llançament de coets i es prohibeixen els focs de campament. A més, els comuns precinten les zones de barbacoa”, comenta Pons.

El responsable forestal admet que, de cara a aquest 2024, “patíem molt per un possible estiu dur, però per sort la situació no és d’alerta: està plovent força i tot i que fa calor, no s’estan assolint les temperatures extremes dels últims anys. En general, el panorama és força més favorable”.

Això no implica que s’hagi d’abaixar la guàrdia. “Que l’estiu hagi arrencat bé no vol dir que no haguem de tenir dies de risc. A més, cal tenir en compte que amb la pluja l’herba creix molt més, i després, quan s’asseca, crema amb més facilitat. Aquest és només un dels perills a considerar.”

Pons també posa l’accent en les activitats que fem a la muntanya. “Només una fracció molt petita dels incendis forestals té causes naturals, principalment llamps.” Per aquest motiu, “hem de ser molt curosos si anem d’excursió. Evidentment, no hem de fer foc fora de les zones autoritzades ni llançar burilles enceses a terra, però també hem de recollir els envasos de vidre, que poden fer efecte lupa i provocar foc, i aparcar el cotxe lluny de les zones amb molta vegetació”. La prevenció ha de ser constant.