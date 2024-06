Maletes a punt

Un estiu més, molta gent ja ho té tot a punt per marxar de vacances. Un tipus de viatge aconsellable per quan es viatja en família, és el creuer, ja que hi ha més convivència, amb tots els serveis inclosos i es poden beneficiar de descomptes per a nens. El costum de fer algun viatge a l’estiu continua molt arrelat a la nostra societat, fins al punt que ni l’actual situació d’inflació ni la incertesa econòmica han aconseguit desplaçar-lo. Això no significa que les tendències d’avui dia siguin les mateixes que anys enrere. Al contrari, els viatgers planifiquen molt més l’estada i la manera com volen gaudir dels seus dies de descans, buscant maximitzar el valor de les despeses i ajustant els pressupostos dins del possible.

En aquest sentit, la flexibilitat financera s’ha convertit en un aspecte clau. Espaiar les diferents despeses al llarg del temps, estar atents a ofertes i descomptes i buscar opcions d’allotjament més econòmiques són estratègies cada cop més comunes. “Per a les vacances d’aquest any vam començar a buscar vols el mes de novembre i hem pogut trobar els bitllets a un preu força interessant”, comenta Annabel Ruiz, laurediana de 34 anys, que d’aquí a dues setmanes marxa al Vietnam amb la seva parella. “Hem buscat un lloc on les despeses d’allotjament i de menjar són força assequibles, molt més que en qualsevol capital europea”, subratlla”.

Sigui com sigui, continuen imposant-se els desplaçaments a destinacions més o menys properes. Ho confirma la portaveu de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA), Maica Terrones: “Tot el que és mitja distància continua venent-se molt bé, especialment Itàlia i França, i també es manté la preferència pels llocs amb platja, des de les illes gregues fins a les Balears o les Canàries, passant per tota la costa peninsular espanyola”, afirma.

Aquesta és l’opció triada pel Pep Arenas, un jove veí d’Andorra la Vella de 27 anys que té pensat fer una ruta pel Cantàbric amb un grup d’amics. “Ens hem decidit per una zona que no coneixíem i que, a més, no està gaire lluny d’Andorra. Ens agraden molt els esports aquàtics i crec que ho passarem bé”, relata.

La platja continua sent l’opció estrella del turisme familiar. “Cada any lloguem un apartament a la Costa Daurada. És una opció més econòmica que un hotel i també et dona més flexibilitat. A més, la zona és ideal per viatjar amb els nens”, destaca Jordi Nieto, resident a la capital i pare de dos fills, de cinc i vuit anys.

Una altra tendència a l’alça amb relació a les vacances en família són els creuers. La portaveu de l’AAVA posa en relleu com “és un tipus de viatge molt aconsellable per a aquest perfil de client”, ja que les famílies “poden gaudir d’activitats conjuntes, tenen tots els serveis inclosos i es poden beneficiar de descomptes per a nens o per a tercera i quarta persona”.

Terrones reconeix que els preus continuen representant un important hàndicap a l’hora de viatjar. “L’augment de costos ja el vam patir l’any passat, tant pel que fa als bitllets d’avió com a les tarifes hoteleres. Aquest any els preus es mantenen”, reconeix. Tot i això, les ganes de vacances continuen. “És possible que el client redueixi una mica els dies que passa a fora o busqui allotjaments de menys categoria, però es resisteix a prescindir de les vacances”. Amb l’objectiu de gaudir de preus més avantatjosos i trobar la destinació que es busca, les reserves també s’avancen força. “Moltes les vam començar a gestionar a principi d’any, entre el gener i el febrer.”