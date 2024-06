La nit més màgica

La festa de Sant Joan és una de les celebracions més emblemàtiques i esperades de l’any. Coincideix amb el solstici d’estiu, i té les arrels en antigues celebracions paganes que servien per assenyalar el pas de les estacions. Amb el temps, la festa va ser cristianitzada i associada a sant Joan Baptista, tot i que actualment es conserven molts dels antics rituals precristians, com el seu element més representatiu, la foguera.

“Per a mi és una nit molt especial perquè en certa manera marca l’inici de les festes de l’estiu”, opina l’Aida Márquez, veïna d’Encamp de 32 anys. “Cada any ens ajuntem un grup d’amics per sopar, i després anem a la revetlla de la parròquia, que està molt bé. Ja és la nostra tradició de tots els anys”, afegeix.

“Tenim el costum de reunir-nos tota la família per sopar: nosaltres, els nostres fills i els nets”, apunta Rosa Campí, resident a la capital, de 68 anys. “Després anem a veure la cremada de falles, que crec que és una de les tradicions més boniques que tenim aquí al país”, ressalta.

De fet, les falles marquen el punt culminant de la nit de Sant Joan a bona part del Principat. La tradició, a més, s’ha vist impulsada els darrers anys gràcies a la seva incorporació a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. “Aquest reconeixement ha fet possible que les falles gaudeixin de molta popularitat avui dia”, comenta Ramon Tena, vicepresident de l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella.

Les falles tornaran a rodar per Sant Joan

Tena posa en relleu que a la capital “el grup es força estable, i això facilitarà que la festa tingui continuïtat en el futur i hi hagi relleu generacional”. En aquest sentit, explica que “cada any va venint gent nova”, i que per fer possible la incorporació de nous fallaires, “permetem que els menors de 16 anys que ja tenen experiència amb les falles de llum puguin rodar la falla de foc”. En total, a Andorra la Vella hi haurà aquest any 116 participants, entre fallaires i acompanyants. 59 persones rodaran un total de 106 falles, de les quals 26 seran de llum.

Com és costum, el cap de setmana passat es va dur a terme, en el marc de la festa major del Puial, el taller de falles, en què cada integrant va elaborar la seva pròpia falla. Diumenge va ser el torn de la fabricació de les falles tradicionals, les d’escorça de beç, una activitat que es va fer a la Comella. “La cita va servir per recuperar l’esmorzar fallaire, una de les principals novetats d’aquest any”, explica el vicepresident de l’entitat.

També a Escaldes-Engordany la celebració incorpora algunes novetats en aquesta edició. “Hem organitzat una sardinada popular a partir de les vuit del vespre”, apunta el president de la Unió Pro-Turisme de la parròquia, Jaume Ambor. Com ja és habitual, l’aparcament dels Veedors serà l’epicentre de la festa. “La cremada de falles pels carrers de la parròquia acabarà en aquest punt, on també s’encendrà la tradicional foguera a la mitjanit. Repartirem coca de Sant Joan i també hi haurà l’actuació d’un grup de versions i un DJ”, puntualitza Ambor.

Una altra cita destacada és la Festa del Poble d’Encamp, que aquest any torna amb més de 40 activitats, entre les quals també s’inclouen la revetlla de Sant Joan i la cremada de les falles. Dissabte destaca el concert de Buhos, i diumenge, el dels Catarres, els dos caps del cartell musical de la celebració. També hi haurà altres actes destacats, com l’Endansa Blanc o la ballada de l’Encamp de Gresca, així com la vermutada popular, la Interparroquial, diferents activitats i tornejos esportius, inflables, sardanes o el popular Crash Car, entre d’altres.