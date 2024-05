Posar-se a punt per a l’estiu

Quan s’acosta el bon temps, moltes persones fan un esforç considerable per intentar millorar l’aparença física de cara a l’estiu. Voler sentir-se més còmode i segur amb la pròpia imatge corporal és perfectament lícit –sobretot si això va lligat a l’adquisició i consolidació d’hàbits saludables–, però sovint aquest procés comporta una sèrie de riscos i malentesos que cal conèixer per tal de seguir una estratègia efectiva.

La popularment coneguda com operació biquini engloba diverses pràctiques que van des de la dieta i l’exercici fins a l’ús de productes cosmètics o tractaments estètics. L’objectiu principal és perdre pes i tonificar el cos en un curt període de temps per lluir millor la roba de bany. Sense una pauta adequada i un suport professional adient, però, l’assoliment d’aquest propòsit pot repercutir en la salut a curt i mitjà termini, desencadenant problemes que van des de l’efecte rebot associat a determinades dietes massa restrictives fins a diversos trastorns de salut mental.

“Si hi ha molta gent obsessionada a l’hora d’aprimar-se en aquesta època és perquè durant la resta de l’any no es cuiden gaire”, opina Sara Nieto, resident a Andorra la Vella de 37 anys. “En el meu cas, ja fa molts anys que intento fer exercici regularment i menjar bé. Amb això ja tens molt de guanyat”, afegeix.

De la seva banda, Marta Reyero, veïna d’Escaldes-Engordany de 32 anys, critica que hi ha massa “pressió estètica” per lluir una figura perfecta a l’estiu. “Especialment a les noies ens bombardegen constantment amb publicitat, articles i consells d’influencers sobre dietes miraculoses que no tenen cap base científica”, lamenta.

“Vaig al gimnàs quatre cops per setmana i en aquesta època és normal veure un increment de l’afluència”, comenta, al seu torn, Joaquín Díaz, de 29 anys i veí de la Massana. “El problema és que molta gent vol aconseguir en un mes uns resultats que, en circumstàncies normals, trigarien molt més a assolir-se. A més, passar de cop i volta del sedentarisme a l’exercici intens i repetitiu tampoc és bo i pot afectar la nostra salut: és millor començar a poc a poc, anar augmentant la intensitat i mantenir una rutina al llarg de l’any”, puntualitza aquest jove, que també ha treballat com a entrenador personal.

Però potser on més incideix l’operació biquini és en els hàbits alimentaris. Uns hàbits que, tal com passa amb l’esport, és important saber conservar en el temps. “No hem de deixar-nos influir per anuncis ni per dietes o productes miracle que no tenen cap efectivitat, i en aquest sentit cal actuar amb sentit comú”, explica la presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra, Berta Jiménez.

L’especialista insisteix que aquestes solucions miraculoses “a més de no resultar eficients també poden fer malbé la nostra salut, ja que en molts casos eliminen nutrients essencials per a l’organisme”.

Així, abans d’iniciar qualsevol pla per perdre pes, és molt recomanable consultar un professional que dissenyi un pla personalitzat i adaptat a les nostres necessitats i objectius. “D’aquesta manera serà molt més fàcil seguir aquesta pauta, perquè estarà especialment concebuda en base a aliments que ja ens agraden i ens venen de gust”, ressalta Jiménez.

La dietista i nutricionista també posa èmfasi en el fet que cada cas és diferent i la qüestió de la dieta no es pot generalitzar. “Hi ha pacients que en realitat no han de perdre gaire pes perquè la seva alimentació ja és saludable d’entrada”, comenta al respecte.

Sigui com sigui, destaca que “qualsevol moment de l’any és bo per adquirir uns bons hàbits”, i en relació amb això posa en relleu que en l’última dècada ha observat un important canvi de tendència entre els pacients: “Abans, amb l’arribada de l’estiu o després de Nadal, molta gent volia perdre pes ràpidament i amb resultats pràcticament immediats.” Ara, en canvi, moltes de les persones que acudeixen a la consulta “ho fan perquè volen canviar els seus costums alimentaris i mantenir aquests hàbits saludables al llarg del temps”.

Cal saber...

1. Planificar amb antelació

És important començar a preparar-se amb prou antelació abans de l’estiu per evitar mesures extremes d’últim moment, i definir objectius realistes.

2. Adoptar una dieta equilibrada

Cal seguir una alimentació que inclogui tots els grups d'aliments: fruites, verdures, proteïnes, greixos saludables... Evitar sempre les dietes restrictives.

3. Rutina d’exercici regular i variada

Combinar exercicis cardiovasculars amb exercicis de força. És important variar la rutina per treballar diferents grups musculars, i començar sempre de manera gradual.

4. Cura mental i emocional

Mantenir una actitud positiva i realista envers els nostres objectius. Acceptar el nostre cos tal com és i treballar per millorar-lo, sense comparar-nos amb els altres.