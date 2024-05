El que amaguen les pantalles

A l’era digital, els telèfons mòbils i les tauletes s’han convertit en una extensió vital de les nostres vides, fins al punt que, molt probablement, siguin els objectes que més vegades toquem al llarg de la jornada. No obstant això, darrere de les brillants pantalles tàctils i els dissenys elegants, s’amaga un món invisible de gèrmens i bacteris potencialment perillosos per a la nostra salut.

Ja el 2015, un estudi realitzat per la Universitat de Barcelona va revelar que la superfície d’un telèfon pot acollir fins a 600 tipus de microorganismes diferents, 30 vegades més que a la tassa del vàter. El motiu? mentre els lavabos en general es desinfecten amb molta freqüència, la majoria dels usuaris no desinfecta mai el telèfon. A això s’afegeixen alguns agreujants: portem el mòbil a tot arreu, l’agafem després d’haver tocat les més variades superfícies, el deixem en llocs que poden estar contaminats i, a més, l’aparell produeix calor, la qual cosa propícia encara més que els gèrmens hi proliferin.

“Cada vegada que toquem la pantalla amb els dits, hi transferim una gran varietat de microorganismes, incloent-hi bacteris que es troben comunament a la pell”, explica una font mèdica consultada per 7Dies. En paral·lel, en tocar repetidament una pantalla bruta, “també podem introduir gèrmens a la pell, augmentant el risc de desenvolupar infeccions cutànies”, afegeix.

Les pantalles també són un potencial focus de transmissió d’infeccions respiratòries i gastrointestinals. “Si no ens rentem les mans amb freqüència i ens toquem la cara després de manipular els dispositius, podem transferir gèrmens a les mucoses, augmentant el risc de contraure malalties com el refredat o la grip”, adverteix la mateixa font. “També és habitual portar els aparells al lavabo, però si no els netegem adequadament després, és possible que es contaminin amb bacteris fecals”, assenyala.

La neteja s'ha de fer amb alcohol isopropílic

Els usuaris, però, no acostumem a tenir en compte aquesta realitat. “Acostumo a netejar la pantalla sovint, però ho faig més per estètica que per salut”, reconeix Martina Cárdenas, de 32 anys i veïna d’Andorra la Vella. “És normal que ens fixem més en la brutícia que es veu que en els microbis, que són invisibles”, agrega.

“No feia gaire cas de la higiene de la pantalla fins que un amic que treballa en un laboratori em va fer veure la quantitat de brutícia que acumulen”, relata Andreu Malé, resident a la capital de 43 anys. “Normalment no acostumem a fer-ne gaire cas, però si ho penses bé és una cosa que portem sempre a sobre i toquem constantment. Normal que després s’hi trobi de tot”, subratlla.

La neteja és essencial, però no es pot realitzar de qualsevol manera. “No s’ha de fer servir mai aigua i sabó, un error que molta gent acostuma a cometre”, alerta Quim Pagès, responsable de l’establiment Totmobile. “Aquests dos elements són conductors, i si entren dins el mòbil ens el podem carregar”, puntualitza.

Pagès recomana “utilitzar sempre un drap de microfibra i alcohol isopropílic”, un procediment que “permet assegurar que no li passarà res al telèfon si es cola una mica de líquid a l’interior”. No aconsella, en canvi, els productes especials de neteja que es poden trobar en diversos establiments. “Si s’utilitzen sovint poden acabar afectant la sensibilitat de la pantalla”, avisa. Els productes abrasius, com els netejavidres, tampoc són una opció, ja que desgasten i ratllen ràpidament la superfície tàctil del dispositiu.

L’especialista posa èmfasi en el fet que, si volem mantenir la pantalla lliure de microorganismes, la neteja s’ha de fer amb força regularitat. “Si volem una desinfecció i una neteja més en profunditat, també es pot portar l’aparell a un servei tècnic”, apunta.

Així mateix, Pagès també recomana utilitzar un protector de pantalla. Aquests elements, que poden ser de vidre o de plàstic, “no només ofereixen protecció davant la brutícia o la possible pèrdua de sensibilitat de la pantalla, sinó també davant els cops i les fractures. Canviar aquesta peça és molt més econòmic que substituir tota la pantalla”.

Cal saber

1. Usar un drap de microfibra. La microfibra és suau i no ratlla la pantalla. Fregant lleugerament amb aquest drap es poden eliminar les taques i la brutícia sense problemes.

2. Evitar els líquids abrasius. Determinats productes, com els netejavidres, poden danyar els recobriments especials de la pantalla i deixar marques permanents.

3. Apagar el dispositiu. Abans de començar a netejar la pantalla és recomanable apagar el dispositiu. Això evita problemes com el seu mal funcionament o l’aparició de taques a la pantalla per la humitat.

4. Realitzar moviments suaus. Si freguem massa fort podem provocar danys a la pantalla o als sensors tàctils. Un moviment suau amb el drap de microfibra hauria de ser suficient per eliminar la brutícia.