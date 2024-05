Al·lèrgies més intenses

detail.info.publicated Jordi Salazar Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les al·lèrgies al pol·len se solen associar a l’època primaveral, però en un any de trasbals climàtic com el que estem vivint, amb un hivern suau i un inici de primavera marcat per les pluges i les baixes temperatures, la situació s’ha trastocat força.

En aquest sentit, el canvi climàtic està provocant que les al·lèrgies siguin més severes i prolongades: la pujada dels termòmetres, els canvis en els patrons de precipitació, entre altres factors, estan afectant la producció i dispersió del pol·len, fet que pot agreujar els símptomes d’al·lèrgia.

Les temperatures més càlides avancen el període de floració de moltes plantes, i això significa que les persones al·lèrgiques estan exposades a al·lèrgens durant més temps. És el cas de la Sílvia Pereira, resident a Sant Julià de Lòria de 46 anys. “Abans notava els símptomes de l’al·lèrgia en una època molt concreta, entre l’abril i el maig, i aquest any a final de gener ja em picaven els ulls i tenia molta tos”, explica. “Quan torni el bon temps, segur que recaic”, agrega.

“Els canvis de temps alteren l’aparició de les al·lèrgies; jo personalment mai n’havia tingut a l’hivern i aquest any m’ha passat. Ara, en canvi, estic molt millor”, comenta, al seu torn, Jordi Manzaneda, veí de la capital de 34 anys. “Quan torni a fer bon temps ja veurem què passa.”

“Se sol associar l’al·lèrgia al pol·len a la primavera, quan en realitat el fenomen es dona durant pràcticament tot l’any”, afirma el doctor Agustín Sansosti, especialista en al·lergologia. “També és cert, però, que aquest hivern ha estat especialment càlid, la pol·linització ha estat més intensa i, en conseqüència, els símptomes també han estat més greus”, precisa. “Les condicions ambientals han fet augmentar el nombre de casos i la seva intensitat.”

El doctor Sansosti precisa que, a Andorra, el calendari de les al·lèrgies sol seguir sempre el mateix patró. “A final de gener comença la pol·linització de l’avellaner i el xiprer, al març i principi d’abril és el torn del freixe, i tot seguit ja comencen els símptomes associats amb el bedoll”, assenyala. Finalment, “de maig a juny és quan es donen els casos d’al·lèrgia a les gramínies”.

Les baixes temperatures que s’han registrat en els darrers dies han donat una petita treva, però no s’ha d’abaixar la guàrdia en aquestes situacions, especialment en dies plujosos. “És cert que la pluja contribueix a netejar l’ambient, però també contribueix a fragmentar les partícules de pol·len”, alerta l’especialista. “Això fa que puguin aparèixer més casos d’asma, perquè aquests petits elements poden introduir-se amb més facilitat a l’aparell respiratori.” Les precipitacions també fan que s’agreugin els casos d’al·lèrgia als fongs, “si bé això sol passar més aviat de cara a l’estiu”.

Sigui quin sigui el tipus de pol·len que ens afecta, Sansosti recomana seguir una sèrie de senzills passos per minimitzar els seus efectes. “Per als casos més lleus, establir barreres és el més eficaç: utilitzar ulleres de sol per protegir els ulls i fer servir mascareta per impedir el pas del pol·len a les vies respiratòries.” L’al·lergòleg és conscient que “després del que vam passar amb la pandèmia, molta gent és reticent a utilitzar la mascareta”, però insisteix que el seu ús “redueix significativament els símptomes”.

Si tot i així aquests símptomes són prou molestos per afectar la qualitat de vida de la persona, Sansosti aconsella seguir algun tipus de tractament. “Els medicaments són molt eficaços, però és important fer un seguiment detallat del seu ús. Amb un calendari de medicació es pot saber si el pacient fa una utilització intensiva d’aquests medicaments. Si és així, es recomana anar un pas més enllà i seguir una immunoteràpia.”

En què consisteix? “El que fa és reduir la resposta al·lèrgica del cos exposant-lo gradualment a petites quantitats de l’al·lergen al qual és sensible”, comenta el facultatiu. “Aquesta exposició progressiva estimula el sistema immunitari per desenvolupar una tolerància a l’al·lergen i, per tant, redueix o elimina els símptomes al·lèrgics quan la persona torna a estar exposada a l’al·lergen en el futur.”

Aquest sistema, però, no sempre funciona. “La seva efectivitat està molt subjecta al perfil del pacient: si té al·lèrgia a més d’un tipus de pol·len, difícilment notarà alguna millora amb immunoteràpia. És una cosa que cal avaluar cas per cas”, conclou l’especialista.

