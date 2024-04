Moda d'entretemps

detail.info.publicated Jordi Salazar / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Davant l’arribada de la primavera és imprescindible adaptar el nostre armari a les fluctuacions de temperatura característiques d’aquesta estació. Unes variacions tèrmiques que, a més, en el cas d’Andorra són encara més accentuades. Matins frescos, migdies càlids, vespres plujosos... el caos meteorològic d’aquests dies pot suposar tot un desafiament a l’hora d’escollir què posar-nos.

“Si m’abrigo massa, passo calor, si vaig massa lleugera de roba, passo fred. El que faig és vestir-me amb diferents capes que em pugui anar posant i traient i que combinin més o menys bé”, comenta Teresa Garcia, resident a la capital de 35 anys. “L’avantatge d’aquest sistema és que és molt pràctic, però té l’inconvenient que t’obliga a tenir moltes peces de roba disponibles”, afegeix.

El mateix punt de vista és compartit per Amaia Guerrero, veïna de la Massana de 41 anys. “Cada vegada compro més roba d’entretemps, perquè ara els canvis d’estació no són tan dràstics com abans: pot continuar fent molta calor el mes d’octubre o molt fred al maig. Al final vas retardant el canvi d’armari fins que ja estàs en ple estiu o en ple hivern”, opina.

“Els fabricants de roba ja tenen en compte el canvi climàtic”, apunta, al seu torn, Núria Rodríguez, veïna d’Andorra la Vella de 32 anys. “Quan vas a comprar roba ja no sembla estar pensada per a una estació concreta”, agrega.

L’assessora d’imatge personal Tamara Salvatierra confirma aquesta tendència entre les principals marques. “En lloc de presentar col·leccions pròpiament d’estiu i d’hivern, ara es decanten per treure’n de manera més regular, amb peces més intemporals”, assenyala.

Aquesta intemporalitat és precisament el que més cal tenir en compte a l’hora de confegir el nostre fons d’armari d’entretemps. “És important apostar per materials i teixits que no siguin característics d’hivern, com la llana, ni tampoc molt d’estiu, com el lli”, ressalta l’experta. “Quan tenim un armari conformat majoritàriament per peces intemporals, podem anar vestint còmodament per capes”.

És el que Salvatierra anomena “el mètode de la ceba”. “Com que de bon matí no podem saber quin temps farà durant la resta del dia, el més pràctic és portar diferents peces no gaire gruixudes que es puguin anar treient o canviant en funció dels canvis de temperatura”, aconsella.

D’aquesta manera, podem començar amb peces lleugeres i anar afegint capes addicionals que ens puguem treure fàcilment si comença a fer calor. Per exemple una samarreta bàsica sota una jaqueta o un càrdigan ens proporcionaran la versatilitat necessària per adaptar-nos a qualsevol situació climàtica.

Cal tenir una sèrie de peces bàsiques sempre a mà

“El més important és poder disposar d’una sèrie de bàsics que tinguem sempre a mà: uns texans sempre resulten intemporals, igual que les camises, les peces de punt lleuger, les gases... coses que es puguin fer servir sempre, però de les quals es pugui treure el màxim partit durant aquests mesos”, puntualitza l’assessora d’imatge.

Salvatierra reconeix que les dones “sempre tenim més diversitat d’opcions a l’hora de vestir d’entretemps”, que no significa que la moda masculina no hagi de tenir en compte aquesta època en què no sabem què posar-nos. En aquest sentit, les recomanacions no difereixen gaire. “En el cas dels homes els pantalons estil chinos són ideals, perquè no resulten ni gaire prims ni gaire gruixuts, i les camises es poden combinar amb jerseis lleugers. Com a abric, un tipus gavardina resulta idoni".

El que resulta inqüestionable és que cada vegada serà més habitual el fet d’invertir en peces bàsiques i versàtils que puguis combinar de diferents maneres per crear múltiples looks. “És cert que a Andorra continuarem tenint la roba d’abric pròpia de l’hivern, encara que aquesta estació sigui cada cop més curta, però en algunes zones on els hiverns s’estan tornant més suaus ara ja és difícil veure-hi segons quines peces”, considera Salvatierra. “El temps està canviant i això sens dubte ens condicionarà força a l’hora de vestir”.

CAL SABER

1. VESTIR PER CAPES LLEUGERES. Les temperatures poden ser variables, així que cal optar per vestir amb diferents capes que ens puguem treure o posar segons canviï el temps.

2. PORTAR PECES TRANSPIRABLES. Buscar peces de roba transpirables com cotó, lli o teixits lleugers que ens mantinguin còmodes però que ens permetin regular la temperatura.

3. COLORS NEUTRES O COMBINABLES. Optar per colors neutres que puguin combinar bé amb altres peces del nostre armari. Això permetrà crear diverses combinacions sense haver de fer gaires canvis de vestuari.

4. PREPARAR.SE PER A LA PLUJA. Les precipitacions poden ser més freqüents. Assegurem-nos de tenir a mà una jaqueta impermeable o una gavardina lleugera per protegir-nos de la pluja inesperada.