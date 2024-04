Sant Jordi, festa i tradició

El Principat es prepara una vegada més per celebrar la diada de Sant Jordi, una de les dates més esperades de l’any tant per l’ambient que es respira als carrers com per l’oportunitat única que ofereix de conèixer de prop les principals novetats literàries i els seus autors.

Tot i que la festa es viurà a totes les parròquies, la plaça del Poble d’Andorra la Vella tornarà a ser l’epicentre de Sant Jordi al país. Durant tota la jornada hi haurà la Fira del Llibre i la Rosa, amb la presència dels principals llibreters i floristeries. A més, també hi haurà signatura d’obres per part dels autors del Principat i tot un seguit de propostes culturals.

També Escaldes-Engordany centralitzarà novament tota l’activitat a l’emplaçament habitual, la plaça Coprínceps. Entre les propostes programades hi haurà la lectura de Perdoneu les disculpes, de Txema Díaz Torrent i Bru Noya, amb l’actriu Núria Montes (12.30 hores), o l’espectacle infantil El meu amic Brutus (17.30 hores).

Un altre focus important de la celebració serà la plaça Laurèdia de Sant Julià de Lòria, on diversos autors signaran els seus llibres i on dues il·lustradores, Cecília Santañes i Crisisart, estamparan els seus dibuixos sobre els llibres que s’adquireixin, o bé sobre paper. Es tracta d’una iniciativa solidària, amb un preu simbòlic, la recaptació de la qual es destinarà a Càritas Parroquial de Sant Julià. A més, la Biblioteca Comunal Universitària acollirà el contacontes Lady Gisella, a partir de les 17.30 hores.

Per a moltes persones, Sant Jordi equival a una tradició carregada de significat. És el cas de la Lucía Ambrosio, escaldenca de 43 anys, que ressalta “és un dia molt especial” per a ella. “Es respira un ambient molt festiu encara que no sigui festa, és una cosa que no passa cap altre dia de l’any”, explica.

“Els carrers es converteixen en un espectacle i espero que aquest Sant Jordi faci tan bon temps com en els últims anys”, assenyala Jaume Garriga, resident a Andorra la Vella de 39 anys. “M’agrada acostar-me a la plaça del Poble i sempre acostumo a comprar llibres d’autors andorrans. Aquest any la tria serà complicada perquè hi ha moltes novetats importants.”

Gent gaudint de Sant JordiTony Lara

Llibreters i floristes ja tenen la vista posada en la previsió meteorològica. “Si ha de ploure, que ho faci a primera hora del matí”, apunta Pamela Méndez, propietària de Llibre Idees, que posa en relleu que “el temps sempre acaba condicionant la jornada”. En qualsevol cas, aquest any s’espera força afluència de gent. “El 2023 vam tenir una jornada excel·lent malgrat caure en cap de setmana i que molta gent estigués fora del país. Aquest any anirà molt millor”, vaticina la llibrera, que ja ha començat a rebre els primers encàrrecs.

“Molta gent s’anticipa i t’encomana els llibres amb dies d’antelació, especialment si busquen algun títol concret que potser no és fàcil de trobar el mateix dia.” Paral·lelament, la llibreria també s’avança oferint descomptes a partir del 20 d’abril. “Si algú vol comprar llibres amb els mateixos preus avantatjosos però evitant les aglomeracions del dia de Sant Jordi, pot fer-ho tranquil·lament els dies abans”, remarca Méndez.

Tot i que és difícil predir quins seran els llibres més venuts de la jornada “perquè sempre hi ha sorpreses”, la responsable de Llibre Idees destaca que “la gent sol apostar molt pels autors locals o pels llibres relacionats amb Andorra”. Entre els títols que sonen amb més força aquest any hi ha Tor, foc encès, de Carles Porta, Amunt i avall, de Gabriel Fernàndez, Olor de sofre, de Roser Porta, El secret dels AMMIS, de Núria Pablos i Tomàs Navarro –amb il·lustracions de Jordi Planellas–, o Vots de sang, de Ludmilla Lacueva.

L’altra gran protagonista de la festa, la rosa, també és a punt per a un Sant Jordi que es preveu que tindrà moltes vendes. “Sempre dic el mateix: si fa bon temps, tot acaba quadrant. En aquest dia, com més se surt al carrer, més es compra”, indica Carme Coscullano, de la floristeria Magnòlia Flors. Sigui com sigui, les expectatives són altes. “Esperem vendre’n unes 1.500. A més, escoles, empreses i associacions ja han fet les seves comandes. Això ja és una proporció important de vendes que no es produeixen quan Sant Jordi cau en cap de setmana.”

Tot i que cada any hi ha novetats, la rosa vermella segueix sent la preferida. “És un clàssic que mai falla, però també agrada molt la combinació de tres roses amb els colors de la bandera andorrana. N’hi ha per a tots els gustos”, conclou Coscullano.

Adquirir l'hàbit de lectura

Per habituar-se a llegir és important establir una rutina consistent. Cal trobar un moment al dia per dedicar-nos a aquesta activitat. És important començar amb llibres que ens interessin, ja que això farà que l’experiència sigui més gratificant. També ajuda fixar-se metes de lectura, ja siguin quantitatives (nombre de pàgines) o qualitatives (acabar un capítol cada dia). Paral·lelament, cal buscar un lloc tranquil i còmode on puguem llegir sense interrupcions. Si tot i així tenim dificultats amb la lectura en paper, podem considerar altres opcions, com utilitzar llibres electrònics o audiollibres. És útil també unir-se a un grup de lectura o trobar un company o companya amb aquesta afició per compartir títols i discutir les nostres impressions sobre el que llegim. I no tinguem por de deixar un llibre si no ens agrada: n’hi ha molts altres esperant a ser descoberts.