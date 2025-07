Publicat per Gemma Vidal Creat: Actualitzat:

La fabricació additiva, coneguda popularment com a impressió 3D, és una tècnica innovadora que ha canviat la manera de crear objectes. Tradicionalment, els objectes es creaven mitjançant la tècnica subtractiva, és a dir, tallant material o utilitzant motllos. Tanmateix, als anys 60-70 van començar a aparèixer els primers conceptes de creació additiva, on els objectes es formen afegint material capa per capa. La primera màquina de fabricació additiva es va desenvolupar a principi de la dècada del 1980.

Però, com funciona la fabricació additiva? Existeixen diversos processos i parlarem dels més coneguts. El primer és l’FDM (modelatge per deposició fosa), principalment utilitzat per a plàstics. En aquest procés, un filament de plàstic es fon i es diposita en capes successives sobre una base. A mesura que el material es refreda, es va solidificant. El segon procés és l’SLA (estereolitografia), que fa servir resina líquida fotosensible. Aquest mètode utilitza un làser UV per endurir una capa de resina líquida capa per capa. A mesura que el làser traça el disseny sobre la resina, aquesta se solidifica.

Un cop tens una idea clara del que vols crear, el primer pas és visualitzar-la i dissenyar-la. Primer, es fa un dibuix a mà o es defineixen les característiques de l’objecte. Després, aquest disseny es transfereix a un programa CAD (disseny assistit per ordinador) com, per exemple, AutoCAD o Fusion 360. Quan el disseny està acabat i preparat, el fitxer digital es carrega a una impressora 3D, i aquesta es fa càrrec de convertir-lo en un objecte físic, capa a capa, amb el material desitjat segons el mètode que utilitzi la impressora.

Per il·lustrar aquest procés, hem preparat un exemple pràctic amb a la col·laboració de l’Open Fablab d’Andorra la Vella, un espai amb màquines de fabricació additiva i subtractiva obert al públic. L’objecte que hem produït és un suport per a telèfons mòbils. Després de dissenyar-lo, hem procedit a imprimir-lo amb una impressora 3D, que ha construït l’objecte de manera precisa i detallada. A la imatge podeu veure el resultat!

Podeu visitar i demanar més informació a l’Open Fablab, obert de dilluns a divendres de 15 a 19 hores, que es troba a l’avinguda Tarragona, 58-62, edifici Les Columnes, a Andorra la Vella.