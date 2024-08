Més privacitat a whatsapp

No caldrà compartir el número per crear un nou contacte

En un món cada vegada més centrat en la privacitat digital, les plataformes de missatgeria instantània s’enfronten al repte d’equilibrar la connectivitat amb la seguretat personal. WhatsApp, propietat de Meta (abans Facebook), ha estat durant molt de temps un dels pilars de la comunicació global, i avui dia compta amb més de dos mil milions d’usuaris actius arreu del món. No obstant això, la dependència dels números de telèfon per afegir contactes ha estat un tema recurrent de debat entre els usuaris, especialment pel que fa a la privacitat, l’spam i els intents d’estafa. El problema podria estar a punt de resoldre’s.

Segons diverses fonts i versions beta recents de l’aplicació, WhatsApp vol incorporar a mitjà termini la figura de l’username o nom d’usuari. Aquesta nova característica permetrà als usuaris crear un identificador únic, similar al que veiem a les xarxes socials com Instagram i a aplicacions de missatgeria com Telegram. Amb aquesta innovació, ja no ens caldrà compartir el número de telèfon per afegir contactes, fet que millorarà significativament el nostre control sobre qui pot tenir accés a la nostra informació personal.

La implementació dels noms d’usuari busca oferir una alternativa més segura i flexible per a les interaccions a WhatsApp. Actualment, per crear un nou contacte és necessari compartir el telèfon, una mesura que, si bé és còmoda, exposa una de les dades més sensibles que la majoria de les persones posseeix. Això és particularment preocupant en situacions com la participació en grups nombrosos o la comunicació amb persones desconegudes en entorns de treball o comercials.

Tot i que la funció encara està en desenvolupament i no s’han revelat tots els detalls, s’espera que el procés sigui senzill i intuïtiu. Els clients podran crear un nom d’usuari únic, amb un PIN associat, des de la configuració del perfil, que altres usuaris podran utilitzar per trobar-los i afegir-los com a contactes a la plataforma. La idea és que, en lloc d’intercanviar números de telèfon, les persones puguin compartir l’username, mantenint així el número privat.

Aquest moviment de Meta no és sorprenent si es té en compte que aplicacions competidores com Telegram ja ofereixen l’opció d’utilitzar noms d’usuari a banda de números de telèfon. Tot i que WhatsApp va implementar fa temps un xifrat d’extrem a extrem a tots els missatges, les preocupacions sobre la privacitat dels usuaris han persistit, especialment en relació amb l’exposició del número de telèfon i la creixent allau d’spam.