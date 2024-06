Realitat virtual i realitat augmentada

Dues de les innovacions tecnològiques més transformadores dels últims anys han estat la realitat virtual (VR) i la realitat augmentada (AR). Tot i que sovint s’utilitzen indistintament, no són el mateix, i de fet es tendeix a confondre-les.

La realitat virtual crea un entorn completament immersiu generat per ordinador que substitueix la realitat física. Utilitzant dispositius especials com cascos VR (per exemple, Oculus Rift o HTC Vive), som transportats a un món digital on poder interactuar amb objectes i entorns tridimensionals. Els sensors de moviment dels cascos i controladors ens permeten moure’ns i actuar dins aquest entorn virtual.

Entre les aplicacions de la VR es poden destacar:

–Videojocs: els jocs de realitat virtual ofereixen experiències immersives i ens fan sentir com si fóssim part del seu univers. Títols com Beat Saber i Half-Life: Alyx han estat aclamats pel seu realisme.

–Educació: les aules virtuals permeten explorar llocs històrics, fer experiments científics o viatjar a l’espai. Això fa que l’aprenentatge sigui més atractiu i enriquidor.

–Aprenentatge professional: la VR s’utilitza per entrenar professionals en camps com la medicina, l’aviació i l’enginyeria, oferint un entorn segur per practicar habilitats crítiques.

–Teràpia i rehabilitació: aquesta tecnologia es fa servir en teràpies per tractar fòbies, casos d’estrès posttraumàtic o per fer la rehabilitació física.

Pel que fa a la realitat augmentada, superposa informació digital al món real. Utilitzant dispositius com smartphones, tauletes o ulleres especials, podem veure elements digitals que s’integren amb l’entorn físic. A diferència de la VR, no reemplaça la realitat, sinó que l’enriqueix amb informació addicional.

Algunes aplicacions de la realitat augmentada són:

–Jocs mòbils: títols com Pokémon GO i Harry Potter: Wizards Unite permeten als jugadors capturar personatges i objectes digitals en el món real. La fusió del joc amb l’entorn físic ha estat un gran èxit.

–Educació: l’AR facilita la visualització de models 3D interactius que ajuden els estudiants a comprendre millor els conceptes.

–Assistència tècnica: l’AR s’utilitza per proporcionar instruccions en temps real als tècnics de manteniment, que poden veure indicacions superposades mentre treballen en equips complexos.

–Publicitat i màrqueting: les campanyes publicitàries utilitzen AR per crear experiències interactives per als consumidors, com proves virtuals de productes o interaccions amb anuncis.