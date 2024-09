La visió i les pantalles (III)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que no és gaire habitual, l’ús intensiu de pantalles també s’ha relacionat amb un major risc de problemes més greus, com el despreniment de retina. Aquest fenomen succeeix quan la retina se separa de la seva posició normal al fons de l’ull, cosa que pot causar pèrdua de visió permanent si no es tracta d’una manera immediata.

L’esforç ocular crònic, com el que està associat a la utilització prolongada de pantalles, pot fer augmentar el risc de problemes retinals en persones predisposades a patir aquestes complicacions. A més, la miopia severa és un factor de risc conegut de cara a patir un despreniment de retina, fet que subratlla la importància de controlar la progressió de la miopia d’ençà que som ben joves.

Afortunadament, es poden prendre diferents mesures per reduir l’impacte de l’ús de pantalles en la salut ocular. A continuació us oferim algunes recomanacions clau:

–Aplicar la regla del 20-20-20: per cada 20 minuts d’exposició davant d’una pantalla, mirar alguna cosa que estigui situada a 20 peus (uns sis metres) de distància durant almenys 20 segons. Això ajuda a reduir la tensió ocular i permet que els músculs de l’ull es relaxin.

–Ajustar la il·luminació: treballar en un entorn ben il·luminat redueix el contrast entre la pantalla i l’entorn, fet que disminueix l’esforç ocular. Evitar els reflexos i ajustar la brillantor de la pantalla també són mesures útils.

–Parpellejar freqüentment: fer un esforç conscient per parpellejar més sovint pot ajudar a mantenir els ulls lubricats i evitar els perjudicis derivats de la sequedat ocular.

–Augmentar la mida el text: ajustar la mida de les lletres a la pantalla pot reduir la necessitat d’arrufar les celles, cosa que disminueix la fatiga ocular.

–Filtres de llum blava: es poden fer servir lents amb filtre de llum blava o aplicacions que redueixin aquesta llum de la pantalla. Això pot ajudar a minimitzar l’impacte que la llum blava té sobre els ulls, especialment a la nit.

–Realitzar pauses regulars: fer descansos freqüents de les tasques que estiguem realitzant davant de la pantalla no tan sols ajuda a reduir la tensió ocular, sinó que també promou la salut física general en prevenir problemes musculoesquelètics.

–Consultar un especialista: fer-se revisions oculars regulars i consultar un optometrista o oftalmòleg si es presenten símptomes persistents és crucial per prevenir problemes de la visió a llarg termini.