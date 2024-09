La visió i les pantalles (II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ús intensiu de pantalles també està relacionat amb l’augment de la miopia, especialment en nens i joves. La miopia és un trastorn visual en què els objectes propers es veuen clarament, però els llunyans es veuen borrosos. Aquest problema visual ha experimentat un augment significatiu les darreres dècades i els experts creuen que el temps prolongat davant de pantalles, combinat amb la manca d’exposició a la llum natural, és un dels principals factors.

Quan passem llargues hores mirant de prop una pantalla, els músculs oculars s’esforcen contínuament per enfocar, cosa que pot provocar un allargament gradual del globus ocular i, en conseqüència, el desenvolupament de la miopia. Aquest problema és especialment preocupant en els més petits, ja que els seus ulls encara estan en desenvolupament.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha qualificat l’augment de la miopia com una epidèmia global. S’estima que per al 2050, la meitat de la població mundial podria ser miop. Aquest increment està estretament vinculat a l’estil de vida modern, en què les activitats a l’aire lliure han disminuït i les activitats en interiors davant de dispositius han augmentat considerablement. La miopia no tan sols afecta la qualitat de vida en reduir la capacitat de veure a llarga distància, sinó que també pot augmentar el risc de problemes oculars greus a l’edat adulta, com el despreniment de retina i el glaucoma.

Un altre problema associat a l’ús intensiu de pantalles és la sequedat ocular crònica. El fenomen de l’ull sec es produeix quan les llàgrimes no poden lubricar adequadament la superfície ocular. Això pot ser degut a una producció insuficient de llàgrimes o al fet que s’evaporen massa ràpid. Les persones que passen llargues hores davant d’un monitor tendeixen a parpellejar menys, fet que agreuja aquesta condició.

L’ambient de treball juga un paper crucial en la sequedat ocular. Per exemple, treballar en una oficina amb aire condicionat o calefacció central pot reduir la humitat ambiental, i això facilita l’evaporació ràpida de les llàgrimes. A més, la tensió ocular causada per l’esforç prolongat de mirar una pantalla pot exacerbar els símptomes de sequedat.

Els símptomes de la sequedat ocular inclouen coïssor, sensació de tenir alguna cosa als ulls, enrogiment i, en casos més greus, dolor. El tractament generalment inclou l’ús de llàgrimes artificials o lubricants. També és útil fer pauses freqüents i hidratar-se bé.